Muharrem İnce: Dünyayı itaat edenler değil itiraz edenler değiştirir

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada çarpıcı ifadelerde bulundu. İnce, "Dünyayı itaat edenler değil itiraz edenler değiştirir" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada çarpıcı ifadelerde bulundu. İnce, "Dünyayı itaat edenler değil itiraz edenler değiştirir" dedi.

Muharrem İnce’nin konuşmasından başlıklar şöyle:

“1919 Amasya Genelgesi’nde ortaya çıkardığımız “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkemizi yok ediyorsunuz. Devlet aygıtını parti örgütünü çeviriyorsunuz. Herkesin devletini çoğunluğun devletine dönüştürüyorsunuz. Bu teklif Meclis’ten geçmezse emin olun kaybetmiş olmazsınız, kazanmış oluruz hep birlikte bir belayı defetmiş oluruz.

Uyarıları dikkate almadınız. Üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçecektir. Ne oldu peki? Milleti de kandırararak yargıyı FETÖ’ye teslim ettiniz.

Dünyayı itaat edenler değil itiraz edenler değiştirir. Denetleme yetkisinden utanıyoruz. Yüzde 51’i geçmek için yeni koalisyonların geleceğini görüyoruz. Türkiye’yi katliamlar ülkesi yaptınız. Dolara zirve yaptırdınız. Sınavlarda Türkiye’ye sonuncu yaptınız. Bu bir intihar Anayasasıdır. Demokratik taleplerimizi susturmayalım. Gelecek nesillerin istikbali ile oynamayalım.”