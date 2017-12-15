Muharrem İnce ile Tuncay Özkan’a arasında gerginlik

Tuncay Özkan'ın, Muharrem İnce hakkında yaptığı “Muharrem İnce Kılıçdaroğlu ile görüştü, aday olmayacak” yorumu, İnce ile Özkan arasında tartışma yarattı.

Habertürk TV’de yayınlanan ve Kübra Par’ın sunduğu “Açık ve Net” programına konuk olan Tuncay Özkan’ın, Muharrem İnce hakkında yaptığı “Muharrem İnce Kılıçdaroğlu ile görüştü, aday olmayacak” yorumu, İnce ile Özkan arasında tartışma yarattı.

Muharrem İnce Twitter hesabından “Henüz Kurultay süreci devam ederken, illerimizin büyük çoğunluğunda İl kongrelerimiz yapılmamış ve kurultay delegelerimiz seçilmemişken benim kararımı açıklamak Tuncay Özkan'a mı düşer? Kendisi benim basın sözcüm değildir” ifadelerini paylaşınca Tuncay Özkan sözlerine açıklık getirdi.

Özkan, Twitter hesabından “Kübra Par'a açıklamalarım yanlış anlaşılmış. @vekilince nin basın danışmanı veya sözcüsü değilim. Onun adına açıklama yapmadım. Haddim değil.Sadece daha önce basına yasıyan sözlerini tekrarladım.Adaylık kendi takdiridir. Yanlış anlaşılan sözlerimden dolayı özür dilerim” diye yazdı.