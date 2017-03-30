Muharrem İnce’den çarpıcı Hakan Şükür yorumu

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara 'Hayır' anlattı.

İnce’nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Eğer Anayasa metnini okuduysa görmüştür fesih yetkisi olduğunu fakat kitap özeti okur gibi bunun da özetini okuduysa anlamamıştır. Cumhurbaşkanı, 5 yıl dolmadan tek başına, canı ne zaman seçime götürürse bunun adı fesihtir. Kelime oyunu yapıyorlar. Zam yok fiyat güncellemesi var, fesih yok seçime götürme var. Diyor ki her şeyi sağlama almam lazım. Olur da CHP gelir, 360 milletvekili bir şekilde bulunur da beni Yüce Divan’a gönderirler diye korkuyor.

Türkiye’de şu anda kanunlarla yönetiliyoruz. Emekliler, bizim çıkardığımız kanunlara göre emekli oluyor. Esnaf bizim çıkardığımız kanuna göre vergi ödüyor. Günler sürüyor bu kanunları çıkarmak, meşakatli fakat doğrusu bu. Şimdi bu millet buna evet derse, kanunun yerine kararname gelecek. Gördünüz mü Cumhurbaşkanı’nı dün, ‘Getir Hasan imzalayayım’ dedi. Sabah kalktı ‘Hasan kararnameyi getir’. Boş kağıda imza atıp, 3.5 milyon Suriyeli’yi vatandaş yapıyorum diyebilir. İkinci gün oldu tekrar imzaladı. ‘Şimdiden sonra emeklilerin ikramiyesi 20 taksitte ödenecek’ yapar mı? Yapabilir. Aliyev, akşamdan yengeye söz verdi. Sabah da onu yardımcısı yaptı. Böyle bir karanameye ben hayır diyorum.

Eğer ‘Evet’ derseniz 18 yaşında milletvekili olacaklar. Ben buna karşı değilim, ben onların abileriyim. Çocukların sınav sorularını çaldır. Her 4 üniversite mezunundan biri işsiz olsun. Kimin çocuğu milletvekili olacak? Zenginin çocuğu olacak. Fakirin çocuğu 18 yaşında askerlikten muaf şekilde 20 bin lira maaşla milletvekili olacak, fakirin çocuğu 20 yaşında şehit olacak. Hayır diyorum kardeşim.

Bakanlar Meclis’e 5 senede bir gelecek. O da yemin etmek için olacak. Bir daha da uğramayacak. Hem ‘evet’ diyeceksin, vekilin elinde soru sorma hakkını alacaksın. Hem de milletvekiline hesap soracaksın. Yok öyle yağma…

Eğer Evet derseniz, AYM’nin 15 üyesi var 12’sini Cumhurbaşkanı atayacak. Evet dersek, partili cumhurbaşkanı olacak. Yargının başı, Yasamanın, Yürütmenin, milletin ordunun başı… Hepsinin başı olacak.

Cumhurbaşkanı olmak için 40 yaşını geçmiş olacaksın, 4 yıllık üniversite mezunu olman gerekecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak için ise 18 yaşını geçmiş olman ve ilkokul mezunu olman gerekiyor. Cumhurbaşkanı görevlerini 18 yaşındaki birine devredebilir, 18 yaşındaki biri ülkeyi yönetebilir.

Bizim tarihimizde padişahlar hanlar var. Bir de ikinci adamlar sadrazamlar var. Fatih var Kanuni var, Sokollular var Köprülülüler var. Atatürk var yanında İsmet İnönü var. İzmir’den uçağa bindik İstanbul’a gideceksin. Uçakta 150 kişi var peki kaç pilot var? 2. 150 kişiyi bile 2 kişiye emanet ediyorsun.

Gençlere akıl veriyor. Bu bilgisayara fazla kafayı takmayın aklınızı yitirirsiniz diyor. ‘Köprü yaptık’ diyor ‘3. köprüyü yaptık’ diyor. Yav sen 3. köprüyü yaptığına göre 1. ve 2. köprüyü senden önce birileri yapmış demek ki. Geçen gün diyor ki CHP garip bir parti diyor. Baykal bir tarafta, İnce bir tarafta, Kılıçdaroğlu bir tarafta… Zannediyor ki biz parti için yarıştayız biz cumhuriyet için meydanlardayız. Sen İzmir’e Belediye Başkanı olamadın abidik gubidik işlerle Başbakan oldun.

Hakan Şükür olayı var. Hakan Şükürle birlikte vekillik yaptım ben. Galatasaray onu FETÖ’cü diye takıma almadı, iyi futbolcu olduğu için takıma aldı ama sen onu FETÖ’cü olduğu için milletvekili yaptın. Bir okulda fizik dersleri boş geçiyormuş. Ben de o derslere gireyim dedim. Meclis, ‘Hayır yapamazsın’ dediler. Fakat aynı Meclis, Hakan Şükür’e hem milletvekilliği maaşı verdin hem de ayda 200 bin liraya programlara çıkmasına izin verdin.

Hayır çadırına uğradı Cumhurbaşkanı. Güzel, hiçbir itirazım yok. Zaman zaman ben de MHP’nin HDP’nin çadırına uğruyorum ama tartışmaya değil, başarılar dilemeye gidiyorum. Yani çadıra gidiyorsun, CHP Genel Başkanı’na hakaret ediyorsun. Sen kimsin? Gelme o zaman çadıra. Oraya gidip Allah’tan ‘Hayır’cıları dövmemiş.

Açıktan oy vereceksiniz verebilir misiniz? Fakat milletvekilleri verdi. Hepiniz benim ne oy verdiğimi bilirsiniz fakat ben kapalı yerde kullanmadım. Açık yerde kullananlar kendini ispat etmek istiyor. İşte FETÖ’cü milletvekilleri onlar.

Evet çıktı diyelim… Ne zaman yürürlüğe girecek? 2019’da… Hemen sabahında yürürlüğe girecek bir maddesi var. O da partili cumhurbaşkanı… Bu kadar acil mi bu konu? Meydanlara gelerek milliyetçi vatandaşların oylarını almak için her türlü kurnazlığı yapıyorlar.