CHP Milletvekili Muharrem İnce Kırklareli'de miting düzenledi. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan İnce Hollanda'yla yaşanan krizin suni olduğunu ve milliyetçi vatandaşların bu şekilde kandırılmaya çalışıldığını vurguladı.

CHP Milletvekili Muharrem İnce Kırklareli'de miting düzenledi. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan İnce Hollanda'yla yaşanan krizin suni olduğunu ve milliyetçi vatandaşların bu şekilde kandırılmaya çalışıldığını vurguladı.

İşte İnce’nin konuşmasından satırbaşları;

Kim olursa olsun Ak Parti ya da başkası. Başka bir ülkeyle problem yaşasın biz Türk devletinin yanında oluruz.

Bakın İsrail’le Mavi Marmara krizini yaşadık. İsrail ezanı yasakladı. Bunlardan tık var mı? Yok…

Suriyeliler sınavsız okula girecek, Suriye’de bizim evlatlarımız şehit düşecek!… Yazıklar olsun.

Rusya’yla kavga ettik. Bedeli kim ödedi? Turizmciler ödedi. Biz ödedik biz…

Şimdi sözde Hollanda’yla kriz yaşıyoruz… Hollandalı’nın umurunda değil. Bunlar milleti kandırmaktır. Hollanda’da bakanı küçük düşürdüler. Türkiye’nin itibarını yerle bir ettiler. Tabi ki de Türkiye devletinin yanındayız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

Meydanlarda hayır diyenler terörist ilan ediliyor. Hayır diyenlere her yer Hollanda… Şimdi size soruyorum, “Siz FETÖ’cümüsünüz, PKK’lı mısınız, terörist misiniz?’ (Hayır sesleri) Ama bunlar şimdi öyle diyor. İşaret parmağıyla bizi gösterip terörist diyorlar ama diğer üç parmakları kendilerini gösteriyor haberleri yok.

Evet dersek ne olacak

Başbakanlık olmayacak. Ve Binali Yıldırım meydan meydan gezip ‘ben gereksizim’ diyor.

Bakın sevgili dostlarım kanunla kararname arasında fark var. Anlatayım… Kanunlar nasıl çıkıyor? İktidar görüşünü anlatıyor, Muhalefet anlatıyor, Meclis’te uzun uzun tartışılıyor. Daha sonra onaya sunuluyor….

Peki kararname?.. Cumhurbaşkanı sabah kalkıyor, 3 buçuk milyon Suriyeli Türkiye vatandaşlığına alınmıştır diyor. Resmi gazetede yayımlanıyor bitti.

Mesele bir gün kaltı. En çok oy oranı Kırklareli diye gıcık olup ‘Ben burayı ilçe yapayım dedi. Bir kararnameyle iş bitti.

AKP’li yurttaşlarıma sesleniyorum. Ben Erdoğan’ı çok seviyorum diyenlere sesleniyorum. Git ve oyunu ver ama memleketin tapusunu verme. Bas oyunu kahverengiye, bas kahverengiye…

Böyle yetkiler babana verilmez babana!

Şimdi diyor ki; Hollanda’da bakanıma propaganda yaptırmıyorlar.

Yıl 2004 Rauf Denktaş Türkiye’de miting yapmak istiyor. ‘Ne anlatacaksan git Kıbrıs’ta anlat diyor’ Yahu bu yüzsüzlüktür. Sen Rauf Denktaş’ı sokmamışsın Türkiye’ye.

2008 yılında AKP bir kanun çıkardı. O zaman Erdoğan başbakan… Kanunda, yurtdışında ve yurtdışı temsiciliklerinde siyasi propaganda yapmak yasak diyor. Ya kendileri yasaklamış bunu…

Hollanda var ya Hollanda kesin evetçi neden mi? Bakın Kırklareli’de tek yetkili benim. Edirne’de de tek yetkili var. Bir Edirne’deki benim bir açığımı bulsa, yık şu gar binasını dese… Beni ve arkadaşlarımı tehdit etse istediğini yaptırır. Ama tek kişi olmasa istediklerini yaptıramazlar.

Bakın aziz milletim; Meclis’in elinden bu yetkiyi almayın, tek kişiye bu yetkiyi vermeyin. Bizim tarihimizde sadece Kanuni Sultan Süleymanlar yok, Deli İbrahimler de var…

Atatürk’e verilmeyen bu yetkiyi kimseye veremeyiz. Onun için ‘hayır’ diyoruz.

Muhtarın yardımcıları biz seçiyoruz, belediye başkanlarının yardımcılarını biz seçiyoruz, apartman yöneticilerinin yardımcılarını bile biz seçiyoruz ama cumhurbaşkanının yardımcılarını biz seçemiyoruz. Neden?

Önceden ortakları FETÖ’ydü şimdi Bahçeli. Bakın MHP’liler, Ülkücüler demiyorum… Çünkü MHP’li vatandaşların parti yönetimiyle aynı yolda yürümediğini görüyorum. Gençliğimde kavga ettiğim Ülkücüler de şimdi ‘hayır’ diyor. Onlara helal olsun. O Ülkücü kardeşlerimiz için kocaman alkış istiyorum.

Allah’tan Halk TV var, Sözcü Gazetesi var da sesimizi duyurabiliyoruz. Onlara alkış istiyorum. Bir de TRT var, bizim vergilerimizle ayakta duruyorlar ama akşama kadar ‘evet’ propagandası yapıyor. Bizden aldıklarınız haram olsun.

Bakın sizden iki şey istiyorum. Kutsal kitabımız neyle başlıyor? Oku’… İstiklal Marşımız neyle başlıyor? Korkma… Önce bu maddeleri oku, sonra da korkma.

Konuşmasına ezan okunduğu için bir süre ara veren İnce, bu sırada meydanda bulunan simitçilerden ellerindeki tüm simitleri mitinge gelenlere dağıtmalarını isteyerek paralarını belediye başkanı ve vekillerden almalarını istedi.

İnce ezan sonrası konuşmasına şöyle devam etti:

Biz ucunda ölüm olsa bile bu millete yalan söylemeyeceğiz. Bir gün Barzanici, bir sağcı, bir gün solcu, bir gün futbolcu… Her şey oldular, bir Atatürkçü bir de adam olamadılar.

Milliyetçi kardeşlerime sesleniyorum. Oyunlara gelmeyin. Oy kullanmaya gittiğinizde ‘eyvah’ deyin. Milletim, ülkem, geleceğim için basın oyunuzu kahverengiye.

Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri Allah’a emanet ediyorum.