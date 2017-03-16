Muharrem İnce: Taban ülkücüleri hayır diyor

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Hollanda referandumdan 'evet' çıkmasını istiyor. Hollanda kesinlikle AKP'lidir. Kesin 'evet' çıkmasını istiyor" diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de sert dille eleştiren İnce, taban ülkücülerin hayır diyeceğini savundu.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, “Hollanda referandumdan ‘evet’ çıkmasını istiyor. Hollanda kesinlikle AKP’lidir. Kesin ‘evet’ çıkmasını istiyor. Neden? ‘Evet’ çıkarsa Türkiye bir tek adam dönemine girecek. Tek adam yönetimine girince Türkiye’yi yönetmek çok kolay olacak. Tek adamı ele geçirdin mi, Türkiye’yi ele geçirmiş olacaksın. Batılıların istediği ‘evet’ çıkmasıdır. Ama ben Türk milletine güveniyorum ‘hayır’ diyecektir buna” dedi.

“TABANDA ÜLKÜCÜLERİ ‘HAYIR” DİYOR”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de eleştiren İnce, “İktidarın şimdi de ortağı Bahçeli. MHP demiyorum. Bahçeli diyorum, yönetimi ayırıyorum. Çünkü tabanda ülkücüleri görüyorum ki ‘hayır’ diyorlar. Hatta ben onlara şöyle diyorum, gençliğimde kavga ettiğim bu insanlarla bugün aynı saftayım. Onlara parti yönetimine rağmen Cumhuriyeti, ülkesini düşünen, koltuk düşünmeyen ‘hayır’ diyen ülkücülere alkış istiyorum. Bu büyük bir birliktelik olacak. Bu tek başına CHP’nin sorunu değil. Bu CHP’nin AKP’yle yarışı değil. Bu torunlarımızın derdi. Torunlarımızın tarihini değiştirebiliriz. 16 Nisan bu fırsatlardan birisidir” diye konuştu.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandum çalışmaları kapsamında Edirne’nin Keşan İlçesi’nde halka hitap etti. Keşan Belediyesi Pazaryeri Kompleksi’nde konuşan İnce’ye, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve CHP’li yöneticiler de eşlik etti.

Muharrem İnce, Esenyurt Belediye Başkanı Ak Partili Necmi Kadıoğlu’nun, 16 Nisan’da yapılacak referandum çalışmaları kapsamında katıldığı bir paneldeki söylemlerini eleştirerek, “Geçtiğimiz günlerde bir laf ediyor. Bu cahil diyor ki, ‘650 yıllık Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkmış hainler, Cumhuriyeti kuranlar, sütü bozuklar.’ Bu adam tarihi bilmiyor. Geçmişini de bilmiyor. 19 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru’na bindiğinde Mustafa Kemal Paşa, Türkiye işgal altındaydı. Orduları dağıtılmıştı. Başkenti İstanbul işgal altındaydı. Zaman geçtikçe Ankara’da Polatlı yakınlarında düşman topçusunun sesleri duyuluyordu. Büyük Millet Meclisi’nde ‘Meclisi Kayseri’ye taşıyalım mı?’ diye tartışmalar vardı. Her taraf işgal altındaydı. Ankara civarında küçücük bir yer kalmıştı. Yani 650 yıllık Osmanlı İmparatorluğu zaten yıkılmıştı, yerle bir edilmişti. Cumhuriyeti kuranlar Ankara yakınına gelen düşmanı geri püskürttü. O günkü başkent İstanbul’u geri aldı ve bugünkü Cumhuriyetimizi kurdu. Osmanlı’yı, Cumhuriyeti kuranlar yıkmadı. Osmanlı zaten yıkılmıştı. Osmanlı’da 223 yıl hep toprak kaybettik. Ta ki, Mustafa Kemal Paşa gelip büyük taarruzu kazanana kadar. Yani Osmanlı’yı yıkmadı tam tersine yıkılmış Osmanlı’nın küllerinden yeniden bir devlet kurdurdu. Bu cahiller, bu hainler bunu bal gibi biliyor. Bu topraklarda hain kontenjanı hep vardı, yüzde 10. Ne yazık ki, hain kontenjanı arttı son yıllarda. Ne yaparsan yap bunlar Cumhuriyet düşmanlığından vazgeçmiyor. Cibilliyetlerinde Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı var” dedi.

“BATILILARIN İSTEDİĞİ ‘EVET’ ÇIKMASIDIR”

Hollanda ile yaşanan siyasi gerilime değinen İnce, bir tiyatro oynandığını belirterek şunları söyledi:

“Şu anda bir tiyatro oynanıyor. Hollanda’yla kavga tiyatrosu. Güzel bir tiyatro. Hem bizimkiler kazanıyor, hem Hollanda kazanıyor. Niye? Hollanda hükümeti diyor ki, ‘Ben Müslümanlara Türklere baskı yapıyormuş gibi yapayım, yabancı düşmanlığı yapayım seçmenden oy kazanayım.’ Çünkü Avrupa’da yabancı düşmanlığı var. Bizimkiler de haçlılarla mücadele ediyor. Hollanda, ‘benim seçimim var, bana gelme’ diyor. Bizimkiler diyor ki, ‘hayır geleceğim.’ Hollanda terbiyesizlik yapıyor mu? Yapıyor. Hollanda terbiyesizlik yaptığında Türk bakanın yanında durmamız lazım. Duruyoruz yanında. Ama bakan kaçak yolla giriyor Hollanda’ya. Yanında Türk büyükelçi yok. Senin derdin Türkiye’deki milliyetçi oylar. Türkiye itibar kaybediyor, dünyaya rezil oluyor umurunda değil. Yeter ki referandumdan ‘evet’ çıksın. Hollanda referandumdan ‘evet’ çıkmasını istiyor. Hollanda kesinlikle AKP’lidir. Kesin ‘evet’ çıkmasını istiyor. Neden? ‘Evet’ çıkarsa Türkiye bir tek adam dönemine girecek. Tek adam yönetimine girince Türkiye’yi yönetmek çok kolay olacak. Tek adamı ele geçirdin mi, Türkiye’yi ele geçirmiş olacaksın. Batılıların istediği ‘evet’ çıkmasıdır. Ama ben Türk milletine güveniyorum ‘hayır’ diyecektir buna.”

DHA