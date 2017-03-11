Muharrem İnce Yalova’da

Muharrem İnce: Şu anda Hollanda, Almanya bizimle dalga geçiyor. Meclis'te kanun çıkmış. Almanya, Fransa bunu bilmiyor mu? Adam sana bunu hatırlatıyor. Önce bunu değiştirmen lazım. Geçen sene 'vizesiz Avrupa'ya gideceğiz' diyorlardı şimdi Bakanlar düğün salonuna gidemiyor. Avrupa'ya rezil olduk.

Muharrem İnce: Şu anda Hollanda, Almanya bizimle dalga geçiyor. Meclis'te kanun çıkmış. Almanya, Fransa bunu bilmiyor mu? Adam sana bunu hatırlatıyor. Önce bunu değiştirmen lazım. Geçen sene 'vizesiz Avrupa'ya gideceğiz' diyorlardı şimdi Bakanlar düğün salonuna gidemiyor. Avrupa'ya rezil olduk.

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce, referandum çalışmaları için bulunduğu Yalova’da vatandaşlara hitap ediyor.Mitingde gündeme ilişkin konulara değinen İnce “Hayır diyenlere terörist diyen terbiyesizdir. Bu referandumu anlatamıyorlar bir türlü. Ya idam diyorlar ya da Almanya’yla kavga ediyorlar” diye konuştu.

Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ile yaşanan ‘miting krizine’ de değinen Muharrem İnce “2008’de bir kanun çıktı. Kanun şu; ‘Yurt dışında temsilciliklerinde ve gümrüklerde propaganda yapılamaz’ Biz kendimiz yurt dışı propagandayı yasaklamışız. Şu anda Hollanda, Almanya bizimle dalga geçiyor. Meclis’te kanun çıkmış. Almanya, Fransa bunu bilmiyor mu? Adam sana bunu hatırlatıyor. Önce bunu değiştirmen lazım. Türkiye, Almanya ile bir problem yaşarsa biz Türk hükümetini destekleriz ama milleti kandırmak için yapıyorlar bunu. Geçen sene ‘vizesiz Avrupa’ya gideceğiz’ diyorlardı şimdi Bakanlar düğün salonuna gidemiyor. Avrupa’ya rezil olduk” dedi.