Muharrem İnce’den önce Erdoğan’a sonra Başbakan’a yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, biz verince vazgeçtiler" sözlerine yanıt veren CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Benzine mazota niye sürekli zam geliyor, MTV niye artıyor?" sorusunu yöneltti. CHP'li İnce, Binali Yıldırım "O kadar öğretmene iş bulmamız mümkün değil!" Kaynak: Binali Yıldırım: "O kadar öğretmene iş bulmamız mümkün değil!" sözlerine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Rize 6. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, 2002 Kasım’da göreve geldiklerinde Türkiye’nin IMF’ye borcunun 23,5 milyar dolar, Merkez Bankasının rezervinin 27,5 milyar dolar olduğunu anımsattı, “2013 IMF’ye borç kaldı mı? Kalmadı, bitti. IMF bizden borç istedi 5 milyar dolar. Arkadaşlara ‘Verin’ dedim. Baktılar ki Türkiye veriyor, vazgeçtiler” dedi.

MUHARREM İNCE: MTV NİYE ARTIYOR?

Bu sözlere yanıt CHP Yalova Milletvekil Muharrem İnce’den geldi. İnce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada

“IMF 5 milyar dolar borç istemiş, verin demiş ama IMF vazgeçmiş! IMF almaktan vazgeçtiyse, para da duruyorsa sen hala ne diye herşeye zam yapıp, vergi koyuyorsun. Benzine mazota niye sürekli zam geliyor, MTV niye artıyor?” sorusunu yöneltti.

BAŞBAKAN’A DA YANIT VERDİ



CHP’li İnce, Binali Yıldırım “O kadar öğretmene iş bulmamız mümkün değil!” Kaynak: Binali Yıldırım: “O kadar öğretmene iş bulmamız mümkün değil!” sözlerine yanıt verdi.

İnce’nin tweetleri şöyle:

1- “Senin çocuğun da işsiz kalsın” dediler, “her üniversite mezunu iş bulacak diye bir kural yok” dediler şimdi de Başbakan “mezun olan her öğretmene iş bulamayız” demiş.

2- İşsizlik sadece öğretmenlerin sorunu değil elbette, İİBF mezunları işsiz, mühendisler işsiz, MYO mezunları işsiz. Her 4 gençten biri işsiz.

3- Ama Türkiye'nin öğretmen ihtiyacı varken, para yok diye daha az maaş ödemek için öğretmen atamayıp ücretli öğretmen çalıştırıyorlar.

4- Üstüne ilkokul öğrencilerinin yüzde 46'sı, ortaokul öğrencilerinin yüzde 38'i, lise öğrencilerin yüzde 9'u İKİLİ eğitim veren okullarda okuyor. Yani bir grup öğrenci sabah okula gidiyor, diğer grup öğlen gidiyor.

5- Öğretmen açığımızı, ücretli öğretmen istihdamını sona erdirip ikili eğitimi ortadan kaldırıp tam gün eğitime geçersek ataması yapılmayan tüm öğretmenlerimizi atayabiliriz.

6- Başbakan bilmediği konularda ahkam kesmeyi, atıp tutmayı bıraksın.

7- Hasta garantili hastane, yolcu garantili havaalanı, geçiş garantili yol ve köprü yaparak, geçenden de geçmeyenden de para almayı hedefleyen yatırımlarla işsizlik sorunu çözülemez.

8- İstihdam yaratmayan, borç üreten, kendi zenginini oluşturan büyüme ve ekonomi politikalarıyla gençlerimizi işsizliğe mahkum etmeye devam edersiniz.

1- “Senin çocuğun da işsiz kalsın” dediler, “her üniversite mezunu iş bulacak diye bir kural yok” dediler şimdi de Başbakan “mezun olan her öğretmene iş bulamayız” demiş. — Muharrem İNCE (@vekilince) 19 Kasım 2017

2- İşsizlik sadece öğretmenlerin sorunu değil elbette, İİBF mezunları işsiz, mühendisler işsiz, MYO mezunları işsiz. Her 4 gençten biri işsiz. — Muharrem İNCE (@vekilince) 19 Kasım 2017

3- Ama Türkiye'nin öğretmen ihtiyacı varken, para yok diye daha az maaş ödemek için öğretmen atamayıp ücretli öğretmen çalıştırıyorlar. — Muharrem İNCE (@vekilince) 19 Kasım 2017

4- Üstüne ilkokul öğrencilerinin yüzde 46'sı, ortaokul öğrencilerinin yüzde 38'i, lise öğrencilerin yüzde 9'u İKİLİ eğitim veren okullarda okuyor. Yani bir grup öğrenci sabah okula gidiyor, diğer grup öğlen gidiyor. — Muharrem İNCE (@vekilince) 19 Kasım 2017

5- Öğretmen açığımızı, ücretli öğretmen istihdamını sona erdirip ikili eğitimi ortadan kaldırıp tam gün eğitime geçersek ataması yapılmayan tüm öğretmenlerimizi atayabiliriz. — Muharrem İNCE (@vekilince) 19 Kasım 2017

6- Başbakan bilmediği konularda ahkam kesmeyi, atıp tutmayı bıraksın. — Muharrem İNCE (@vekilince) 19 Kasım 2017

7- Hasta garantili hastane, yolcu garantili havaalanı, geçiş garantili yol ve köprü yaparak, geçenden de geçmeyenden de para almayı hedefleyen yatırımlarla işsizlik sorunu çözülemez. — Muharrem İNCE (@vekilince) 19 Kasım 2017