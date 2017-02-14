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Muharrem İnce’den Erdoğan’a referandum cevabı

CHP'li Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'hayır' oyu kullanan vatandaşlarla ilgili söylediği sözlere yanıt geldi.
20:5114 Şubat 2017
Gündem
Muharrem İnce’den Erdoğan’a referandum cevabı
CHP'li Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'hayır' oyu kullanan vatandaşlarla ilgili söylediği sözlere yanıt geldi.

CHP’li Muharrem İnce, Erdoğan’ın ‘Hayır’ diyecek vatandaşları darbeci olarak nitelemesine yandaş medyanın küpürlerini ortaya koyarak ateş püskürdü. İnce sosyal medya hesabından Erdoğan’a ’15 Temmuzcuları 15 yılda en az 15 kat büyüten, ne istedilerse veren sensin! Bu ucube sisteme hayır diyenler darbeci öyle mi? Hadi ordan!’ sözleriyle yanıt verdi.

İşte Muharrem İnce’nin o paylaşımı

 

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