Muharrem İnce’den Münir Amca’ya teşekkür

Düzce'ye giden CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce, önceki gün CHP kortejine yönelik düzenlenen gübreli provokasyona tepki gösteren Münir Emiral ile biraraya geldi. İnce "Adaletli, vicdanlı, makul davranışı için elini öptüm, teşekkür ettim" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’nde 13’üncü gün konakladığı Düzce Kalıcı Konutlar yolu üzerindeki kamp alanına gübre dökülmesine tepki gösteren videosu ile sosyal medyada ilgi gören Düzceli 71 yaşındaki Münir Emiral’e, CHP’li Muharrem İnce de teşekkür ziyaretinde bulundu. Emiral’le görüşmek için Düzce’ye giden İnce, onu aradığını ve ‘zahmet etme ben parti binanıza gelirim’ demesi üzerine CHP Düzce İl Binası’nda biraraya geldiğini söyledi.

Ziyarete ait görselleri twitter hesabından paylaşan İnce “Düzce’ye Münir amcayı ziyarete geldim. ‘Zahmet etme partiye gelirim’ dedi. Adaletli, vicdanlı, makul davranışı için elini öptüm,teşekkür ettim” dedi.