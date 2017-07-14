Muharrem İnce’den sert 15 Temmuz mesajı!

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, açıklamasında “Darbeye Allah'ın lütfu diyenler darbeyi ve darbeden hemen sonra ilan edilen OHAL'i fırsata dönüştürüp hukuksuzluk yapmaya devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Meclis Darbe Araştırma Komisyonu’nun eleşitiren CHP’li İnce; “Darbe girişiminin üzerinden 1 yıl geçti, Meclis'te kurulan komisyona Genel Kurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı gelmeye cesaret edemediler. Komisyonda görüşülmeyen korsan raporla CHP'yi suçluyorlar. Bunun adı azgınlıktır, bunun adı arsızlıktır, bunun adı utanmazlıktır” dedi.

İşte Muharrem İnce’nin o paylaşımları:

“RTE’nin “ne istediler de vermedik” demesinin ve kandırılmasının ağır, acı sonuçlarını yaşadığımız darbe girişiminin sene-i devriyesindeyiz.

Ne yapmadılar ki FETÖ için? Para bastılar, devlete yerleştirdiler, kanun çıkardılar, para verdiler, imkan verdiler, yol verdiler.

FETÖ ile yol yürüdüler, koalisyon, kumpas, referandum ortaklığı yaptılar, 2004 MGK kararını yok saydılar, TSK'dan ihraçlara şerh düştüler.

Çünkü kendi ifadeleriyle aynı menzile gidiyorlar, “aynı ideali paylaşan kardeşler topluluğuyuz” diyorlardı.

Ergenekon, Balyoz gibi davalarla vatansever subayları tasfiye edip, millete, milletin meclisine bomba yağdıran canilerin önünü açtılar.

O davaların bir savcısı vardı, altına zırhlı Mercedes çektiler, yaptığı hukuksuzluklara zırh oldular, davanın savcısıyım dediler.

Kumpas davalarının savcısı kaçtı, davanın savcıyım diyen malum şahıs ise kandırıldık diyerek sorumluluktan kaçıyor.

“Aynı ideali paylaşan kardeşler topluluğu” 15 yılda ülkemizi ne hale getirdiler. Memlekette adalet kalmadı, hukuk kalmadı, huzur kalmadı.

Kandırıldık, affedin diyenler şimdi kendileri dışında kendilerine muhalefet eden herkesi FETÖcü ilan ediyorlar. Komisyonda görüşülmeyen korsan raporla CHP'yi suçluyorlar. Bunun adı azgınlıktır, bunun adı arsızlıktır, bunun adı utanmazlıktır.

AKP/FETÖ ortaklığıyla yürütülen kumpas davalarının TVlerdeki tetikçisini komisyon başkanı yapmak utanmazlığın göstergesi değil mi?

Darbe girişiminin üzerinden 1 yıl geçti, Meclis'te kurulan komisyona Genel Kurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı gelmeye cesaret edemediler.

1 yıl geçti ne değişti? FETÖ benzeri yapılanmaların önüne geçecek bir sistem mi kuruldu, yeni bir mekanizma mı devreye sokuldu?

Hukukun üstünlüğüne dayalı, liyakatı öne çıkaran, adaletli bir devlet örgütlenmesi mi kuruldu? Hayır!

1 yılda esas sorumlular, yandaş gazetecinin ifadesiyle FETÖ'yü en az 15 kat büyüten sorumlular sorumluluktan kaçtı, kaçmaya devam ediyor.

Darbeye Allah'ın lütfu diyenler darbeyi ve darbeden hemen sonra ilan edilen OHAL'i fırsata dönüştürüp hukuksuzluk yapmaya devam ediyorlar.

Bu böyle gitmez. Sahte gözyaşlarınız, askerimizi rencide eden çalıntı fotoğraflı afişleriniz haksızlık gemiciğini yüzdürmeye yetmeyecek.

Sahte gözyaşı diyorum zira o gözlerden birkaç yıl öncesine kadar bitsin bu hasret, gel kavuşalım artık yaşları dökülüyordu.

Bu hain darbe girişiminde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Ne darbe ne darbecilerle koalisyon, kumpas, referandum ortaklığı yapan AKP! Ne darbe ne OHAL! Demokrasi, Adalet, Hukuk devleti, liyakat!’