Muhtarın feci ölümü! Silindirin altında kaldı…

Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'ne bağlı Köryusuf Köyü Muhtarı 54 yaşındaki İsa Özdemir, cep telefonuyla konuştuğu sırada yol yapım çalışması yapan silindirin altında kalarak hayatını kaybetti.

Elazığ- Bingöl karayolu üzerinde bulunan Karakoçan İlçesi’ne bağlı Başyurt Jandarma Karakolu önünde yol çalışması yapan karayollarına ait ve kimliği öğrenilemeyen silindir sürücüsü geri gelirken, yol üzerinde cep telefonuyla konuşan 3 çocuk babası Köryusuf Köyü Muhtarı İsa Özdemir’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle muhtar Özdemir, silindirin altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kovancılar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhtar Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Muhtar Özdemir’in ölümüne neden olan silindir sürücüsü gözaltına alınırken, Karakoçan Cumhuriyet Savcılığı’nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA