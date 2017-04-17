Tüm büyük illerde 'hayır' çıkan tarihi referandumun sonucu YSK tarafından 'evet' olarak açıklandı. Oy verme işlemi sırasında alınan "mühürsüz oylar geçerlidir kararı" ise tartışmaların fitilini ateşledi. 2 buçuk milyondan fazla oyun şaibeli olduğu iddia edilirken, YSK'dan şu sorunun cevabı istendi: Mühürsüz oylar 'evet' mi, 'hayır' mı?

Türkiye dün tarihinin en önemli halk oylamasını yaptı. Ülkenin geleceğine yön verecek anayasa ve sistem değişikliğini oylayan yaklaşık 50 milyon vatandaşın yarısından fazlası seçim sonuçlarının güvenilir olmadığını düşünürken, YSK’nın oy kullanma işlemi sırasında aldığı son dakika kararı ise referandumun en çok tartışılan konusu oldu. YSK, “dışarıdan getirildiği ispatlanmayan mühürsüz pusula ve zarflar geçerli kabul edilecek” dedi.

Gün içinde peş peşe gelen, mühürsüz pusulalara oy basma görüntülerinin ardından Yüksek Seçim Kurulu’nun böyle bir karar alması ise kafaları daha da karıştırdı. ‘Hayır’ cephesini temsil eden siyasi liderler ile vatandaşlardan oylama sırasında ve sonrasında tepki mesajları yağdı…

O OYLAR ‘EVET’ Mİ, ‘HAYIR’ MI?

Şimdi herkes merakla YSK’nın bu soruya cevap vermesini bekliyor. Mühürsüz ve şaibeli olduğu iddia edilen, aynı zamanda seçimin sonucunu da doğrudan değiştirebilecek olan o 2 buçuk milyon oy; evet mi, hayır mı?

FARK SONUCU DEĞİŞTİREBİLİR

YSK’nın Anadolu Ajansı’na verdiği son verilere göre; Yurt içinde ve yurt dışında oyunu kullanmak için sandık başına giden 48.933.874 vatandaşın “25.156.860’ı evet”, “23.777.014’ü hayır” oyu verdi. Aradaki fark ise 1.379.846‘da kaldı.

İtirazlara konu olan ve ‘şaibeli’ olduğu iddia edilen 2.500.000’den fazla oyun ise seçimin genel sonucunu tamamen değiştirebileceği görülüyor.

Hayır cephesinin bu çok haklı itirazlarına, YSK’nın cevap verebilmesinin ancak oy sayımının tekrar edilmesiyle mümkün olabileceği düşünülüyor.

Şimdi tüm Türkiye YSK’dan bu sorunun cevabıyla ilgili bir açıklama bekliyor.

“İTİRAZ GELİRSE BAKARIZ”

YSK Başkanı Sadi Güven bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamasında ise “Şu an bu konuşulan oylar için; bin midir, beş bin midir, on bin midir bilmiyoruz. Henüz bir itiraz gelmedi. Gelirse tekrar bakar, görüşürüz” dedi.