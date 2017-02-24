Türk basınının usta kalemi Uğur Dündar, Halk Arenası'nı geçtiğimiz günlerde kundaklanan ve yakılmaya çalışılan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Halk Arenası programına konuk olan usta tiyatrocu Müjdat Gezen çok çarpıcı açıklamalarda bulundu

Müjdat Gezen İstanbul Valisi’ne ve o bakanlara sordu: Siz insan mısınız?

Türk basınının usta kalemi Uğur Dündar, Halk Arenası'nı geçtiğimiz günlerde kundaklanan ve yakılmaya çalışılan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Halk Arenası programına konuk olan usta tiyatrocu Müjdat Gezen çok çarpıcı açıklamalarda bulundu

Duayen Gazeteci Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programına konuk olan usta tiyatrocu Müjdat Gezen, kundaklama olayından sonra kendisini İstanbul Valisi, Kültür Bakanı ya da Milli Eğitim Bakanı’nın aramadığını belirtti. Gezen, İnsanlığını Yitirirken adlı kitaptan bir örnekle İstanbul Valisi, Kültür Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı’na ”Siz insan mısınız?” şeklinde bir soru yönelterek serzenişte bulundu. Gezen, “Tabiki inasansınız. İki kaşınız iki gözünüz var. İnsan bir telefon açar. Siz bize bağlısınız. Geçmiş olsun der” dedi.