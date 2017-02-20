Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Müjdat Gezen’den Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı’na teşekkür!

Usta tiyatrocu Müjdat Gezen, Kanal D ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Ana Haber'e çıktı...
22:5020 Şubat 2017
Gündem
Müjdat Gezen’den Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı’na teşekkür!
Usta tiyatrocu Müjdat Gezen, Kanal D ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Ana Haber'e çıktı...

İstanbul Kadıköy’deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne gelen kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki benzin bidonu ile binayı ateşe verdikten sonra kayıplara karıştı.

 

Gündeme oturan bu saldırı girişimine sanat ve siyaset dünyasından da birçok tepki geldi.

İLGİLİ HABERŞevket Çoruh'tan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldırı tepkisi sosyal medyayı salladı!Şevket Çoruh'tan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldırı tepkisi sosyal medyayı salladı!

 

Usta tiyatrocu Müjdat Gezen, kendisine verilen desteklerin ardından Ahmet Hakan’ın sunduğu Kanal D Ana Haber’e çıktı. Destek verenlere teşekkürlerini dile getiren Gezen, Cumhurbaşkanı ve Genel Kurmay Başkanı’na da teşekkür etti. Ancak ilk söylediğinde sözlerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar anlaşılan Müjdat Gezen daha sonra teşekkür ettiği isimlerin Ahmet Necdet Sezer ve İlker Başbuğ olduğunun altını çizdi.

İLGİLİ HABERMüjdat Gezen Sanat Merkezi'ne çirkin saldırıMüjdat Gezen Sanat Merkezi'ne çirkin saldırı
Son güncelleme: 22:5120.02.2017
Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar