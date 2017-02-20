Müjdat Gezen’den Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı’na teşekkür!

Usta tiyatrocu Müjdat Gezen, Kanal D ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Ana Haber'e çıktı...

İstanbul Kadıköy’deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne gelen kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki benzin bidonu ile binayı ateşe verdikten sonra kayıplara karıştı.

Gündeme oturan bu saldırı girişimine sanat ve siyaset dünyasından da birçok tepki geldi.

İLGİLİ HABER Şevket Çoruh'tan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldırı tepkisi sosyal medyayı salladı!

Usta tiyatrocu Müjdat Gezen, kendisine verilen desteklerin ardından Ahmet Hakan’ın sunduğu Kanal D Ana Haber’e çıktı. Destek verenlere teşekkürlerini dile getiren Gezen, Cumhurbaşkanı ve Genel Kurmay Başkanı’na da teşekkür etti. Ancak ilk söylediğinde sözlerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar anlaşılan Müjdat Gezen daha sonra teşekkür ettiği isimlerin Ahmet Necdet Sezer ve İlker Başbuğ olduğunun altını çizdi.