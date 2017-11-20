Mülteci grup, pala ve sopalarla dehşet saçtı

Adapazarı'nda iki Suriyeli mülteci grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Ardından yaklaşık 20 kişilik mülteci grup, tartıştığı diğer grubun yaşadığı binaya ellerinde pala, bıçak ve sopalarla gitti.

Olay, Adapazarı Tığcılar Mahallesi Tekin Sokak’ta dün gece 22.00 sıralarında saatlerinde meydana geldi. İki Suriyeli mülteci grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Ardından yaklaşık 20 kişilik mülteci grup, tartıştığı diğer grubun yaşadığı binaya ellerinde pala, bıçak ve sopalarla gitti. Binayı taşlayan öfkeli grup camlara çıkan diğer gruba bağırarak, tehditler savurdu. Kalabalığa müdahale eden çevredekiler, saldırganları dağılmaları konusunda ikna etmeye çalıştı.

Kalabalık bir süre sonra olay yerinden ayrılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA