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Mültecileri İstanbul yerine Düzce’de bıraktılar

TEM otoyolu Düzce kesiminde yaya olarak yürüyen 115 mülteci yakalandı. Mültecilerin insan kaçakçıları tarafından İstanbul diye Düzce’de bırakıldığı öğrenildi.

20:4927 Kasım 2017
Gündem
Mültecileri İstanbul yerine Düzce’de bıraktılar
TEM otoyolu Düzce kesiminde yaya olarak yürüyen 115 mülteci yakalandı. Mültecilerin insan kaçakçıları tarafından İstanbul diye Düzce’de bırakıldığı öğrenildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından TEM otoyolu İstanbul-Ankara istikametinde bir dinlenme tesisi yakınında her iki şeritte yol üzerinde yaya şekilde yürümekte olan 50 Afganistan, 62 Pakistan, 2 Myanmar,1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 115 kişi yakalandı. Şahısların yapılan pasaport kontrolünde kaçak yollar ile İran sınırından ülkeye giriş yaptıkları tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığı konu ile ilgili soruşturma başlatırken, kaçak mültecilerin İstanbul diye Düzce'de bırakıldığı öğrenildi.

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Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığında bekletilen mültecilere jandarma ekipleri tarafından yemek ikramında bulunuldu. Jandarmadan yemeklerini alan mülteciler, İlçe Jandarma Komutanlığının bahçesinde karınlarını doyurdular.

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Yürümekte zorlanan bazı mültecilere ise askerler yürümesinde ve yemek yemesinde yardımcı oldular.

İHA

Son güncelleme: 20:5127.11.2017
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