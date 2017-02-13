Özür dilerken evi yakan genç aşık, veda ederken tedbirli davrandı

Geçtiğimiz ay sevgilisinden özür dilemek isterken evi yakan maden işçisi Tanju Korkmaz, yine bir video çekti ama bu kez Ayşe'ye veda etmek için. Yeni videosunda da mumları kullanan genç, temkinli davranarak fayans üzerine mumlarla 'Hoşçakal Ayşe' yazdı. Tanju, eski sevgilisi için söyledikleriyle gülümsetirken neden ayrılma kararı aldığını da açıkladı.

Geçtiğimiz ay sevgilisinden özür dilemek isterken evi yakan maden işçisi Tanju Korkmaz, yine bir video çekti ama bu kez Ayşe'ye veda etmek için. Yeni videosunda da mumları kullanan genç, temkinli davranarak fayans üzerine mumlarla 'Hoşçakal Ayşe' yazdı. Tanju, eski sevgilisi için söyledikleriyle gülümsetirken neden ayrılma kararı aldığını da açıkladı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşayan Tanju Korkmaz, sevgilisinden özür dilerken evi yakarak herkesin tanıdığı bir yüz haline gelmişti. Beyaz Show’a bile konuk olan Korkmaz, bu kez sevgilisine veda ettiğini açıkladı. Yine mumları kullanan genç aşığın ise tedbir aldığı ve yanan mumları yatak yerine fayans üzerine koyduğu fark edildi.

Tanju Korkmaz, geçen 14 Ocak 4’üncü kattaki evinde yatağa serdiği battaniyenin üzerine mumlarla sevgilisinden özür dilemek istedi. Tanju Korkmaz, ‘Özür dilerim Ayşem’ yazdığı mumları yakarak lavobaya gittiği sırada yangın çıktı. Evde suların kesik olması nedeniyle Tanju Korkmaz’ın müdahale edemediği yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürülmüş, ancak evde büyük hasar oluşmuştu.

Yangının basına yansıması ardından Beyaz Show’a konuk olan Tanju Korkmaz, eski sevgilisinin daha güzel olduğunu söylemesi üzerine sevgilisinin kendisine küstüğünü, bu yüzden mumlarla özür dilemek isterken evi yaktığını söyledi. Tanju Korkmaz, programda Ayşe ile evlenmek istediğini de söylemişti.

BU KEZ FAYANS ÜZERİNDE YAKTI

İlçede başka bir ev kiralayan Tanju Korkmaz, ayrılma kararı aldığı sevgilisine yine aynı yöntemle veda etti. Ancak Korkmaz, bu kez yangın riskine karşı tedbir alıp mumları yatak yerine boş odada fayans zemin üzerinde yaktı. 184 mumu yakıp yan yana koyarak ‘Hoşçakal Ayşe’ yazan Korkmaz, bunu videoya çekip sosyal medya hesabında paylaştı. Tanju Korkmaz videoda sevgilisine, “Sevgili Ayşe; seninle 5 ay bir süre geçirdik. Bu süre içinde hiçbir şekilde mutlu olamadık. Bana değer vermediğini düşünüyorum. Ve o yüzden senden ayrılma kararı aldım. Bunu sana telefonla söyleyemedim. O yüzden burada söylüyorum. Ve hoşçakal Ayşe diyorum. Benim sana verdiğim değer yükseklerde gezerken, seninki aşağılarda geziyordu. Umarım evde kalmazsın” diyerek veda etti.

DHA