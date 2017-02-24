Karayalçın: Ne oldu da hızlı çalışamadınız?

Başbakan eski yardımcılarından CHP'li Murat Karayalçın, Türkiye'nin en uzun süren tek başına hükümetinin görevde olduğuna dikkat çekerek, "Ne oldu da hızlı çalışamadınız Bunun sorumlusu, müsebbibi sistem midir, siz misiniz" dedi.

Hatay’ın Belen İlçesi’nde CHP Hatay İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Memleket için Hayır’ panelinde konuşan Karayalçın, Türkiye’nin önemli referandumuna gittiğini söyledi. Karayalçın, “Türkiye için kritik diye adlandırılabilecek, yaşamsal diye değerlendirilecek, bir süreç bir dönemeç önümüzde durmaktadır. Önemli olan bu yeni dönemin bize neler getireceğidir. Halkımıza topraklarımıza yurdumuza neleri getireceğidir. Buna ister sistem, ister rejim deyin. Sonuçta çok önemli bir anayasa oylaması yapılacak” dedi.

Karayalçın, Anayasa değişikliğinin önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Her girişimin bir nedeni bulunmalı. Niye geldi bu madde bu paket Hangi gerekçeyle Anayasayı değiştirmek istiyorlar Ben bunu önemsiyorum. Bunun gerekçeleri söylenmelidir. Açıklanmalıdır, ona göre oy vermeliyiz. Gerekçelere ilişkin kararımızı vermeliyiz, oyumuzu kullanmalıyız. AKP’nin Devlet Bahçeli’nin bu değişikliği neden getirmiş olduğunu çıkarabilmiş değilim, gerekçesini anlayabilmiş değilim. Bunu bilmeye hakkım var. Bunu bilmeye hakkınız var. Tüm yurttaşlarımızın hakkı var. Ne oluyor, niye getiriyorsunuz Neydi derdiniz, hangi tıkanıklıkları gördünüz de bunu getirmektesiniz Sistemin yani devletin işleyişinin daha hızlı olacağını söylediler. Dediler ki ‘Anayasa değişikliği olursa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha hızlı işler. Bu Anayasa değişikliği ile devlet yönetimindeki çift başlılık ortadan kalkacak.’ Bunları gerekçe olarak söylediler.”

Hükümete seslenen Karayalçın sözlerini şöyle sürdürdü:

“Meclis çoğunluğuna sahipsiniz. Tek başına bir Hükümet var. Çok partili sisteme geçtiğimiz günden bu yana, Türkiye’nin en uzun süren tek başına Hükümeti, ne oldu da hızlı çalışamadınız Bunun sorumlusu, bunun müsebbibi sistem midir, siz misiniz Bu kafayı taşıyanların, bu Anayasa değişikliği yoluyla, akılları sıra bizleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün peşinde gidenleri silmeye çalışmalarıdır. Buna asla izin vermeyeceğiz. Siz kim oluyorsunuz Siz kafayı mı yediniz Allah aşkına ya Bu memleket bizim. Bu memleket hepimizin, bu cennet bizim bu cehennem bizim. AKP’lisiyle-CHP’lisiyle Türk, Kürt, Arap ve Çerkez’iyle benim memleketim, bizim memleketimiz. Bu sizin haddinize değil. Bizi silemezsiniz, hiç heveslenmeyin o nedenle size, ‘hayır’ vereceğiz.”

Panele, CHP Hatay milletvekilleri Birol Ertem, Serkan Topal, Mevlüt Dudu’nun yanı sıra CHP Hatay İl Başkanı Mehmet Güzelmansur, CHP Belen İlçe Başkanı Fevzi Yüksel ve partililer katıldı.

DHA