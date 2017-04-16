Muş 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

Türkiye tarihi referandum için oylarını kullandı. Doğu illerinde 16.00 itibariyle kapanan sandıklar, diğer illerde 17.00 itibariyle kapandı. Referandum sonucu merak edilen illerden birisi Muş. Muş 2017 referandum sonuçları nasıl? İşte detaylar...

Türkiye genelinde vatandaşlar Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis’te 07.00-16.00 arasında oy kullandı. Sıralanan illerin haricindeki şehirlerde yaşayan vatandaşlar ise saat 08:00-17:00 saatleri arasında oylarını kullandı. Oy verme işlemlerinin sona ermesiyle birlikte sandıklardaki oy sayma işlemi de başladı. Muş’ta 2017 referandum sonuçları nasıl? İşte anlık olarak güncellenen oy oranları…

Muş evet %50.64 hayır %49.36 Açılan Sandık %99.88

MUŞ 2015 KASIM GENEL SEÇİM SONUÇLARI

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri, 7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimlerden sonra yapılan erken genel seçimlerdir. Anayasanın 77. maddesi gereği, olağan olarak Haziran 2019’da yapılması gerekmekteydi. Ancak güvenoyu alabilecek bir hükûmetin kurulamaması nedeniyle Cumhurbaşkanı erken seçim kararı almış, sonrasında YSK seçim tarihi olarak 1 Kasım 2015’i belirlemiştir. Muş’ta 846 sandık kuruldu ve 186 bin 276 oy kullanıldı. % 84,34 katılımın olduğu 2015 Kasım genel seçiminde Muş’ta oy dağılımı şu şekilde oldu;

AKP % 33,9

HDP % 61,8

CHP % 1,3

MUŞ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI

2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye’nin 12. cumhurbaşkanını belirlemek için 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde cumhurbaşkanının doğrudan halk oyuyla seçildiği ilk seçimdir. Bu seçimle gelecek olan Cumhurbaşkanı’nın görev süresi beş yıl olacak ve bir kişi en fazla iki kere seçilebilecekti. 2014 yılında yapılan bu seçimde Muş’ta oyların üç aday arasında dağılımı şu şekilde gerçekleşti;

Recep Tayyip Erdoğan % 35,37

Selahattin Demirtaş % 61,24

Ekmeleddin İhsanoğlu % 3,18

MUŞ 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

2010 Türkiye anayasa değişikliği referandumu, Türkiye’de anayasada yapılan birtakım değişikliklerin 12 Eylül 2010 tarihinde halk oylamasına sunulmasıdır. 26 maddelik bir değişikliği içeren paket, TBMM tarafından kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından referanduma sunuldu. Referandum sonucunda %57.88 evet ve %42.12 hayır oyu çıkarak anayasa değişiklikleri kabul edildi. Muş’ta 769 sandıkta 107 bin 559 oy kullanıldı. % 54,03 oranında oy kullanımının olduğu 2010 referandumunda Muş’ta oy dağılımı şu şekilde oldu;

% 92,17 Evet

% 7,83 Hayır