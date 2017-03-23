Mustafa Çalışkan emekli polislerle buluştu

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 2016 yılında emekli olan polislerle bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltı organizasyonunda, polislerden kurulan mehteran sahne aldı. Polislere seslenen Dr. Muatafa Çalışkan "Şehit yakınları, gaziler ve emekli polisler için pozitif ayrım istiyorum" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 2016 yılında emekli olan polislerle bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltı organizasyonunda, polislerden kurulan mehteran sahne aldı. Polislere seslenen Dr. Muatafa Çalışkan "Şehit yakınları, gaziler ve emekli polisler için pozitif ayrım istiyorum" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve 2016 yılında emekli olan polisler onuruna Polis Eğitim ve Kongre Merkezi’nde tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla düzenlenen törende, emekli polisler kahvaltıda bir araya geldi. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve yardılarının da katıldığı törene, “Polis Bandosu” bünyesinde kurulan Mehteran Takımı ilk kez sahne aldı. Biri dışında tamamı polis olan Mehteran Takımı’nın gösterisi sonrasında İl Emniyet Müdürü Çalışkan konuşma yaptı. Olağanüstü bir dönemden geçildiğini be polislerin çok fazla çalışmak zorunda olduğunu dile getirdi.

“ÇOK ÇALIŞMAK GEREK”

Çalışkan konuşmasında “Devlet diyorki; İnsanların, canlarını, mallarını ve ırzlarını sana teslim ediyorum. Bu götevler bir ailede babanın üzerindedir. Devlet böylesi bir görevi Emniyet Teşkilatı’na vermiştir. Ben 9 farklı yerde çalıştım. Devleyin verdiği bu görevi yerine getirmek için çok çalıştım. Bu görev özel bir görevdir herkese verilmez” dedi. Son dönemlerde ülkemizde yaşanalarla ilgili de konuşan Çalışkan, “Bazı özel zamanlarda devletin yükü bazı kurumlara daha fazla biner. Şu anda devletin önemli bir yükü, kurumumuzdadır”dedi. Çalışkan en sağından en soluna, tüm terör örgütlerinin ve uluslararası güçlerin ülkemizin üzerine çullandığını belirtti. Yaşanalar sebebiyle polislerin çok çalışmak zorunda olduğunu da dile getiren Çalışkan” Çalışmaktan başka yapabileceğimiz birşey yok” diyerek sözlerine şöyle devam etti.” Benim 7 ve 9 yaşında iki çocuğum var. Benim gece 1’de 2’de eve gelmemi normal karşılıyor.

POZİTİF AYRIM

Mustafa Çalışkan, çalışan polislere de bir ricada bulunarak, “Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere pozitif ayrım istiyorum. Emekliler 25, 30 yıl bu teşkilata emek vererek, bu ayrıcalığı hak ediyorlar”dedi. Konuşmanın tamamlanmasının ardından Emekli polisler için plaket törenine geçildi.

Emekli polislerin plaketlerini, Asayiş Şube Müdürlüğü’nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Tuna Çoşkun, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Alçıkaya,

Polisevlerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Korhan Hilmi Zinciroğlu, Narkotik ve B Bölgesi’nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Kökten ve diğer il emniyet müdür yardımcıları taktim etti.