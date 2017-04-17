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Mustafa Elitaş: 27-28 Nisan sonrası Erdoğan’a üyelik teklifi

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 27-28 Nisan sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üyelik teklifinde bulunacaklarını açıkladı. Elitaş, "27-28 Nisan’dan sonra Erdoğan’a parti üyeliği teklifi yaparız" dedi.

13:0717 Nisan 2017
Gündem
Mustafa Elitaş: 27-28 Nisan sonrası Erdoğan’a üyelik teklifi
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 27-28 Nisan sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üyelik teklifinde bulunacaklarını açıkladı. Elitaş, "27-28 Nisan’dan sonra Erdoğan’a parti üyeliği teklifi yaparız" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, referandum sonuçlarını bir haber kanalının canlı yayınında değerlendirdi. Elitaş, 27-28 Nisan sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a üyelik teklifi yapacaklarını söyledi. Elitaş konuya ilişkin olarak “27-28 Nisan tarihinde YSK kesin sonuçları yayımladıktan sonra yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı’nın bir parti ile ilişiği konusundaki ifade ortadan kalktığından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teklif götürdüğümüzde takdir ederse AK Parti’nin kurucu lideri ve genel başkanı olarak partimize üye olması bizi şereflendirir. 27 Nisan veya 28 Nisan tarihinde YSK’nın Resmi Gazete’de yayımlayacağı tarihe baktığımız takdirde biz Sayın Cumhurbaşkanımıza AK Parti’yi şereflendirmesi için üyelik teklifi yaparız. Kendileri tarafından kabul gördüğü takdirde bizim için büyük bir şereftir” dedi.

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Son güncelleme: 13:3617.04.2017
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