Mustafa Sarıgül: 2019’da adayım | Son dakika haberleri

İstanbul Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül, 2019 yerel seçimleri için yeniden aday olacağını söyledi. Ayrıca "Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün çalışmalarıma özen gösterdim. Bugünden sonra da nereye gideceğimizin kararını bizim yaptığımız çalışmalar ve yurttaşlarımızın takdir duygusu gösterir." açıklamasında da bulundu.

Mustafa Sarıgül, “Yıllardan beri siyasi çalışmaların içerisindeyim. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün çalışmalarıma özen gösterdim. Bugünden sonra da nereye gideceğimizin kararını yaptığımız çalışmalar ve yurttaşlarımızın takdir duygusu gösterir. Yurttaşlarımız bizi nerede görmek isterse ben o noktada onlara hizmet etmek istiyorum” dedi.

Van depremi ardından Şişli Belediye Başkanı olarak kente Şişli Öğretmenevi’ni yaptıran Mustafa Sarıgül, ’24 Kasım Öğretmenler Günü’ vesilesiyle kente geldi. Binanın son halini görmek için Şişli Öğretmenler evine gelen Sarıgül ve beraberindekileri, İpekyolu ilçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Van- Şişli Öğretmenevi Müdürü Sinan Aldemir ve öğretmenler karşıladı. Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Sarıgül, 24 Kasım Öğretmenler günü vesilesiyle 2011 depreminde yaşamını yitiren öğretmenler anısına Van’da olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Van depremi olur olmaz buraya intikal ettim. O gün sıkıntısını şu anda yaşıyorum. Göçük altında kalan binlerce yurttaşımız vardı, o günlerin sıkıntısını arkadaşımla birlikte gidermeye çalıştık. TIR’larla köylere ulaşmaya çalıştık, binlerce yurttaşımız gibi elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ama bugün daha duygulu, daha da heyecanlıyım. Daha da manevi hislerle beraberim. Çünkü bir sınıf öğretmeniyim. Bir sınıf öğretmeni olarak 75 öğretmen arkadaşımın göçük altında olduğunu öğrendiğim zaman son derece üzülmüştüm. Deprem zamanı arkadaşlarımızla beraber Şişli’de oturduk ‘Neler yapabiliriz?’ dedik Van için rutin şeyleri çok yaptık ama istedik ki bir de kalıcı eser olsun o kalıcı eserimizi bir öğretmenevi olarak düşündük. Burada 75 öğretmen arkadaşım şehit olmuştu onlar adına 75 odalı Van-Şişli öğretmenevini çalışma arkadaşlarımızla beraber projelendirdik. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’e teşekkür ediyorum, bütün bürokratik engelleri ortadan kaldırdı. Bu öğretmen evinin temelini attık. Şehit öğretmen arkadaşlarımın ailelerine tekrar sabır diliyorum. Bir kez de deprem olmasın, canlarımız göçük altında kalmasın. Van depreminde göçük altında kalan yurttaşlarıma Allah’tan rahmet diliyorum.”

Sarıgül, 2019 yerel seçimlerinde tekrar aday olacağını açıklarken, nereden aday olacağına ilişkin, “Seçimlerde yurttaşlarımızın takdiri ne olur, beni nerede görmek isterlerse orada olurum. Yıllardan beri siyasi çalışmaların içerisindeyim. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün çalışmalarıma özen gösterdim. Bugünden sonra da nereye gideceğimizin kararını bizim yaptığımız çalışmalar ve yurttaşlarımızın takdir duygusu gösterir. Yurttaşlarımız bizi nerede görmek isterse o noktada onlara hizmet etmek istiyorum. İnşallah sandıktan ilk çıkar çıkmaz ilk ziyaretimi de Van’a yapacağım. Neden Van’a yapacağım, birçok eser kazandırdım ülkemizin birçok noktasına. Ama Van, Şişli Öğretmenevi bu eserlerimin içerisinde en çok keyif aldığım baş tacı olarak düşündüğüm bir eserimiz” dedi.

İpekyolu ilçesi Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer de, Sarıgül’ün deprem zamanında Van’a yardım eden ilk belediye başkanlarından biri olduğunu belirterek, 2011 yılında meydana gelen deprem felaketinin ilk gününde kendilerini arayarak ‘Jet hızı’ ile yanlarına gelen Mustafa Sarıgül’ü yeniden aralarında gördükleri için mutlu olduklarını söyledi. Yavuzer, “Hakikaten depremin o elim günlerinde yanımızda olan başkanımıza teşekkür ediyorum. Elim Van depreminde meslektaşlarımızı kaybettik. O, öğretmenlerin anısına başkanımız bu muhteşem eseri, öğretmen evini Van’a kazandırdı” dedi. (DHA)