MYK sonrası AKP Sözcüsü’nden son dakika önemli açıklamalar

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, MYK Toplantısı sonrası son dakika önemli açıklamalarda bulundu. Ünal, seçim ittifakı konusunda "Şu an da siyasi partilerin teknik olarak görüştükleri sürece dönüşmüş değil" dedi. AKP Sözcüsü Ünal, CHP'nin bugün savcılığa teslim ettiği belgeler için ise "Ellerinde belge varsa savcılık orada. TBMM mahkeme değildir. Türkiye'nin acil gündemi var. Türkiye'nin gündemini CHP işgal etmesin. Açıklayacağı belgelerle ilgili mahkemelere başvursunlar. Stratejilerini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Ünal’ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Referandumda 26 maddelik siyasi partilerin kapatılması yerine suç işleyen kişilerin ceza alması konusunda çalışmalarımız devam ediyor.

Bugün BBP Genel Başkanı Mustafa Desteci, genel başkanımız ve cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiler. 3 konu üzerinde duruldu.

Milli manevi meseleler üzerinde duruldu ve cumhurbaşkanımıza destek olduklarını ifade ettiler. Aynı şekilde uyum çalışmalarına ilişkin teklifleri sundular.

Sayın Desteci’nin ziyaretine ilişkin kendi önerilerini dile getirdi.

SEÇİM İTTİFAKI

Seçim ittifakı konusunda açıklamalarda bulunan Ünal, “Teknik olarak görüşülmesi henüz mümkün değil. Doğal ittifaklar henüz siyasi partilerin teknik kurulların görüştüğü konular değil. Şu an da siyasi partilerin teknik olarak görüştükleri sürece dönüşmüş değil” dedi.

TAŞERON DÜZENLEMESİ

1 hafta içerisinde adımlar atılacak.

SEÇİM BARAJI

Seçim barajı üzerinde çalışıyoruz, şu anda kamuoyu ile paylaşacak noktaya değiliz.

BELGE TARTIŞMASI

Ellerinde belge varsa savcılık orada. TBMM mahkeme değildir. Türkiye’nin acil gündemi var. Türkiye’nin gündemini CHP işgal etmesin. Açıklayacağı belgelerle ilgili mahkemelere başvursunlar. Stratejilerini biliyoruz.



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