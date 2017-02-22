Nagehan Alçı’ya Genelkurmay’dan ‘geçmiş olsun’ telefonu

Bir kafede saldırıya uğradığını iddia eden Sabah yazarı Nagehan Alçı ile eşi Rasim Ozan'ı, Genelkurmay Başkanlığının telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulunduğu ortaya çıktı.

Bir kafede saldırıya uğradığını iddia eden Sabah yazarı Nagehan Alçı ile eşi Rasim Ozan'ı, Genelkurmay Başkanlığının telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulunduğu ortaya çıktı.

Hükümete yakın kalemlerden Sabah yazarı Nagehan Alçı, önceki gün Etiler’de saldırıya uğradığını iddia ederek polise suç duyurusunda bulunmuş, Alçı’ya saldırmakla suçlanan piyanist Nazlı Işıldak ise polis zoruyla götürüldüğü karakolda verdiği ifadede iddiaları yalanlamıştı. Kendisi de ‘paşa kızı’ olan Işıldak, Alçı'ya Balyoz ve Ergenekon kumpaslarının olduğu dönemde yaptığı açıklamaları hatırlatarak “Bank Asya'dan krediyle alarak oturduğunuz yalıda vicdanınız nasıl rahat ediyor?” diye seslendiğini söyledi. Işıldak, iddia edildiğinin aksine Nagehan Alçı'ya tehdit ve hakaret içerikli herhangi bir şey demediğini de belirtti. Işıldak'ın avukatı Ümit Kaplan ise, Alçı'nın göz önünde bir isim olduğunu övgüye olduğu kadar eleştiriye de açık olması gerektiğini söyledi.

RASİM OZAN SALDIRI İDDİASINDA ‘ISRAR ETTİ’ VE O GELİŞMEYİ KÖŞESİNDEN AÇIKLADI

Nagehan Alçı’nın kendisi gibi Sabah’ta yazan eşi Rasim Ozan Kütahyalı ise bugünkü köşesinde sözde saldırı sonrası yaşananlarla ilgili bilgi verdi. Kütahyalı, Genelkurmay Başkanlığının kendisini ve eşi Nagehan’ın telefonla aradığını yazdı. Kütahyalı “Bu çirkin olayın duyulmasıyla beraber dün Genelkurmayımız da hem Nagehan’a hem de bana hemen üzüntülerini ilettiler” dedi.