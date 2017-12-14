Narkotik operasyonundan altın takası çıktı!

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Narkotik birimleri, 3 ay önce Bulgaristan’dan uyuşturucu getiren 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Tutuklanan 2 zehir tacirlerinin irtibatlarını inceleyen polis, bazı yeni şüphelilere ulaştı. Bulgaristan uyruklu şüphelilerle ilgili çalışma başlatıldı.
KOKAİN GETİRDİLER
Istanbul Narkotik Polisi’nin çalışması, takip edilen şüphelilerden ikisinin, uyuşturucu ticareti yapmaya hazırlandığını belirledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapılan araştırmada 2 şüpheliden birinin Hollanda’dan Kokain getirdiği anlaşıldı. Iki uyuşturucu tacirinin Bakırköy’de buluşacağı tespit edildi.
49 KİLO KOKAİN
Çalışmaların tamamlanmasının ardından önceki gün Bakırköy’de operasyon düzenlendi. Baskında 4 şüpheli gözaltına alındı. Bulgaristan’dan gelen Y.M.C.’nin aracında 28 milyon lira değerinde, 49 kilo 100 gram Kokain ele geçirildi. Şüphelinin buluştuğu C.A.’nın evinde ise 17 kilo 257 gram ağırlığında 13 adet külçe altın ele geçirildi.
ALTINLA ÖDEME
Şüphelilerin Kokain ve altını takas edecekleri öğrenildi. Ödenecek altının uyuşturucunun yüzde 10’luk kısmını oluşturduğu dile getirildi. Polisin ilk kez uyuşturucu takası için altın kullandığını tespit ettiği öğrenildi. Şebekenin bankacılık sistemini kullanamadığı ve yüklü miktarda parayı yurt dışına çıkarmakta zorlandığı için altın kullandığı öne sürüldü.
ŞÜPHELİLER EMNiYET’TE
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.