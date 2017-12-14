Narkotik operasyonundan altın takası çıktı!

İstanbul Polisi, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteye operasyon düzenledi. Baskında 49 kilo uyuşturucunun yanı sıra 17 kilo külçe altın ele geçirildi. Altınların uyuşturucu ödemesinde kullandığı ve bu yöntemle ilk kez karşılığı belirtildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Narkotik birimleri, 3 ay önce Bulgaristan’dan uyuşturucu getiren 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Tutuklanan 2 zehir tacirlerinin irtibatlarını inceleyen polis, bazı yeni şüphelilere ulaştı. Bulgaristan uyruklu şüphelilerle ilgili çalışma başlatıldı.

KOKAİN GETİRDİLER

Istanbul Narkotik Polisi’nin çalışması, takip edilen şüphelilerden ikisinin, uyuşturucu ticareti yapmaya hazırlandığını belirledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada 2 şüpheliden birinin Hollanda’dan Kokain getirdiği anlaşıldı. Iki uyuşturucu tacirinin Bakırköy’de buluşacağı tespit edildi.

49 KİLO KOKAİN

Çalışmaların tamamlanmasının ardından önceki gün Bakırköy’de operasyon düzenlendi. Baskında 4 şüpheli gözaltına alındı. Bulgaristan’dan gelen Y.M.C.’nin aracında 28 milyon lira değerinde, 49 kilo 100 gram Kokain ele geçirildi. Şüphelinin buluştuğu C.A.’nın evinde ise 17 kilo 257 gram ağırlığında 13 adet külçe altın ele geçirildi.

ALTINLA ÖDEME

Şüphelilerin Kokain ve altını takas edecekleri öğrenildi. Ödenecek altının uyuşturucunun yüzde 10’luk kısmını oluşturduğu dile getirildi. Polisin ilk kez uyuşturucu takası için altın kullandığını tespit ettiği öğrenildi. Şebekenin bankacılık sistemini kullanamadığı ve yüklü miktarda parayı yurt dışına çıkarmakta zorlandığı için altın kullandığı öne sürüldü.

ŞÜPHELİLER EMNiYET’TE

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.