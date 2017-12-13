Nasıl izlenir? Geminid meteor yağmuru ne zaman başlayacak? İkizler meteor yağmuru nedir?

Yılın son görsel şöleni Geminid meteor yağmuru ne zaman başlayacak ve nasıl izlenir sorularının yanıtları aranıyor. Geminid yani İkizler meteor yağmuru ile ilgili tüm bilgiler haberimizde. Nefes kesecek görsel şölene saatler kaldı. 2017 yılının son gök olayı Geminid (İkizler) Meteor yağmuru nedir, ne zaman başlayacak? Meteor yağmuru saat kaçta? İşte tüm merak edilenler...

İkizler (Geminid) Meteor Yağmurunda saatte 120 civar meteorun görülebileceği yetkili ağızlarca açıklandı. Peki Geminid (İkizler) meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta başlayacak? Geminid meteor yağmuru nedir? Görsel şöleni izlemek için gündüzlerin kısalıp gecelerin uzamasının da avantajları olabiliyor: Nitekim bu kayan yıldızları görebilmemiz için daha fazla zaman anlamına geliyor. Peki Geminid Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta nasıl izlenir? İşte Geminid yani İkizler yağmuru nedir sorusunun yuanıtı ve tüm merak edilenler…

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

2017’nin en son gök olayı olan Geminid (İkizler) meteor yağmuru için araştırmalar başladı. Gökyüzü bu gece ”yıldız kayması” olarak da bilinen meteor yağmurlarına sahne olacak. Meteor yağmuru sırasında bazı parçaların dünyaya düşmesi bekleniyor Türkiye'deki doğa olayı tutkunlarının da yakından takip ettiği meteor yağmurunda saatte 120 kadar meteor görülebilecek. Peki Geminid (İkizler) meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Yılın belli dönemlerinde gerçekleşen meteor yağmurlarının bir yenisi geliyor. Bu yılın ilk göktaşı yağmuru 3-4 Ocak tarihlerinde Quadrantid (Dörtlük) ile başlamış, 22-23 Nisan tarihlerindeki Lyrid (LİR) ile devam etmişti. Artık 2017'nin son günlerini yaşayan vatandaşlar, sadece saatler sonra yeni bir görsel şölene tanık olacak. 5 Aralık’ta başlayan Geminid bir diğer adıyla İkizler meteor yağmurunun en etkileyici anı için beklenen gün geldi çattı.

Aralık'ın ilk haftası başlayan Geminid meteor yağmurunun en yoğun anları 13 Aralık gecesi ve 14 Aralık sabaha karşı izlenebilecek. Gözlem için en uygun zaman, gece yarısı ile şafak arasındaki; yani Ay'ın küçülmeye başladığı saatler Yeterince karanlık alanlarda gece saat 00.00’dan sonra saatte ortalama 50’ye yakın “yıldız kayması” görülebilecek. . Bu meteor yağmurunda ay hilal evresinde olacak yani ay ışığı az olacak ki bu atmosfere giren göktaşlarının yanarak sağladığı ışığı görmemize yardımcı olacak. Göktaşlarını en iyi şekilde izlemek için mümkün olduğu kadar şehir ışıklarından uzakta karanlık bir bölge bulmakta (şehir dışı) fayda var.

METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DEN NASIL İZLENİR?

Geminid (İkizler) meteor yağmuru, açık bir gökyüzü olan ve yeterince karanlık yerlerden takip edilebilecek. Gece saat 00.00’dan sonra saatte ortalama 50’ye yakın “yıldız kayması” görülebilecek. Bu meteor yağmurunda ay hilal evresinde olacak yani ay ışığı az olacak ki bu atmosfere giren göktaşlarının yanarak sağladığı ışığı görmemize yardımcı olacak. Göktaşlarını en iyi şekilde izlemek için mümkün olduğu kadar şehir ışıklarından uzakta karanlık bir bölge bulmakta (şehir dışı) fayda var.

GEMİNİD (İKİZLER) METEOR YAĞMURU NEDİR?

“Meteor yağmurlarının kralı” olarak bilinen Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyrukluyıldızın, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor. Gemidler her yıl en iyi meteor yağmurlarından biri olarak kabul edilir, çünkü bireysel meteorlar parlaktır ve zirve gökyüzünde meteor akışını saatte 120 meteor gibi yüksek oranlarda görebilir. Bilinen kayıtlara göre, Geminid meteor duşu neredeyse 200 yaşında.

2017 YILINDAKİ METEOR YAĞMURLARI

İlk göktaşı yağmuru 3-4 Ocak tarihlerinde Quadrantid (Dörtlük) ve 22-23 Nisan tarihlerindeki Lyrid (LİR) göktaşı yağmurlarında gökyüzünde saatte 20, 4-5 Mayıs tarihlerindeki Eta Aquarid (Eta Kova) göktaşı yağmurunda saatte 60, 7-28 Temmuz Delta Aquarid (Delta Kova) göktaşı yağmurunda ise saatte 20 civarında göktaşı görüldü. Bu yıl yine en renkli gök olaylarında biri 12-13 Ağustos’taki Perseid (Perse) göktaşı yağmurunda yaşandı. Gökyüzünde saatte 90 civarında göktaşı kayması görüldü. 20-21 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Orionid (Avcı) göktaşı yağmurunda saatte 20 civarında, 17-18 Kasım tarihlerinde gerçekleşen Leonid (Aslan) göktaşı yağmurunda ise saatte 15 civarında göktaşı izlendi.

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METEOR YAĞMURU NEDİR?

Meteor yağmuru, meteorların dünya atmosferine girdiği zaman, uzayda bıraktıkları belirgin ışıklı izin, havanın yüzeyleriyle sürtüşmesinden doğan kızışmasıdır.

Bağımsız ,tek meteor zerrelerinin çok küçük olduğunu söylersek belki garip görünecektir. Gerçekte bu zerrelerden bazıları bir toplu iğne başı büyüklüğündedir. Buna karşılık, ağırlığı tonları bulan bazı meteorlar da vardır. Meteorların çoğu dünyanın atmosferinden geçerken ısının etkisiyle tamamen yok olur. Sadece büyük meteor parçaları dünyaya ulaşabilir.

Bilim insanları her gün ve gece binlerce meteorun düştüğüne inanmaktadırlar. Ancak dünya yüzünün büyük bir bölümü suyla kaplı olduğundan,dünyaya kadar ulaşabilen meteorların çoğu okyanuslara ve göllere düşerler.

Meteorlar gökyüzünde tek ve belirli bir yönde hareket halinde görülebilir. Fakat genellikle binlerce meteor bir aradadır. Dünya güneşin çevresinde turunu yaparken,bu meteor guruplarına yaklaşabilir. Atmosferin üst tabakalarına temasla çok kızışan meteorlar da bize bir “meteor yağmuru” görünümü verir,