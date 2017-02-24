AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten bir yıldan dört yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Nasuhi Mahruki’ye ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ 4 yıla kadar hapis istemi

AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten bir yıldan dört yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Mahruki’nin 5 Ekim 2016'da Kanal A'da yaptığı konuşmada ‘'Vatana ihanetten yargılanacaklar. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı hepsi yargılanacak. Devran değişecek'' dediği savunularak, ‘'Cumhurbaşkanına hakaret suçunun işlendiği kanaatine varıldığı'' belirtildi. 24 Ekim 2016'da gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Mahruki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahruki ifadesinde televizyon programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isminin geçmediğini belirtmişti.