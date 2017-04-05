NATO gemisi, Çeşme açıklarında 71 kaçak yakaladı

NATO'ya bağlı Alman gemisi, İzmir'in Çeşme İlçesi'nden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 71 kaçağı yakaladı.

Çeşme Körfezi’nde devriye görevi yürüten NATO’ya bağlı Alman gemisi, bugün saat 13.30’da, Pırlanta Plajı açıklarında, bir lastik bot tespit etti. İçinde 71 Suriyeli bulunan bota müdahale eden NATO askerleri, kaçakları gemiye aldı. NATO gemisindeki askeri görevliler, bölgede devriye görevi yürüten TCSG Dost gemisine durumu bildirdi. Daha sonra kaçaklar, Türk Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Çeşme açıklarındaki TCSG Dost Sahil Güvenlik gemisine alınan kaçaklar, Sahil Güvenliğe ait lastik botla Çeşme İskelesi’nden karaya çıkarıldı. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, iskelede işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen kaçaklara, yiyecek ve içecek yardımında bulundu. Kaçakların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderileceği belirtildi.

DHA