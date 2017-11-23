NATO madalyasını iade eden emekli Binbaşı Zafer Oğuz: Ben onursuz madalyayı taşıyamam

Emekli Binbaşı Zafer Oğuz, NATO madalya ve takdir belgesini iade etmişti... Açıklamalarda bulunan Oğuz, onursuz madalyayı iade etmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtip, silah arkadaşlarına seslendi; “Siz de NATO madalyalarınızı iade edin” dedi.

Türk subayı NATO'nun Türkiye ve Atatürk düşmanlığına yanıt verdi. NATO tatbikatında, Türkiye'nin kurucu lideri Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düşman hedef olarak seçilmesi bardağı taşıran son damla oldu. Emekli istihkam Binbaşı Zafer Oğuz, NATO madalya ve takdir belgesini iade etti…

NATO madalyası Oğuz'a, Afganistan'da görev yaptığı dönemde verildi. O madalya ve takdir belgesi, iade edilmesi için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderildi.

Emekli Binbaşı Zafer Oğuz, İzmir'de düşmana ilk kurşunu sıkan Gazeteci Hasan Tahsin’in heykeli önünde Ulusal Kanal'a açıklamalar yaptı.

“SİZ DE NATO MADALYALARINIZI İADE EDİN”

Emekli Binbaşı Zafer Oğuz, NATO ve üye ülkelerin bölücü terör örgütü PKK/PYD'yi ordu gibi donatmasının da düşmanlık örneği olduğunu vurguladı.

Oğuz, silah arkadaşlarına seslendi; “Siz de NATO madalyalarınızı iade edin” dedi.