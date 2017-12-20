NATO’DA CHP-AKP koalisyonu

Washington'da yapılan NATO Parlamenter Asamblesi (PA) toplantısı, ABD’nin Kudüs ve YPG politikaları konusunda AKP ve CHP’nin dayanışmasına sahne oldu.

Her iki partinin milletvekilleri ortak tavır sergiledi. 11-13 Aralık tarihleri arasında yapılan NATO PA Trans Atlantik Parlamenter Forumu'nda, Türk heyeti ile ABD heyeti arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre toplantıda AK Parti'yi Ertan Aydın ve Berat Conkar, CHP'yi ise Faik Öztrak ve Lütfi Baydar temsil etti. Toplantıya katılan tüm ülkelerin başlıca konusunu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs açıklaması ve Suriye'de terör örgütü PYD'yle yapılan işbirliği oluşturdu. Türk heyeti konuşmalarda, PYD konusunda ABD'nin çifte standart uyguladığını, NATO'da müttefik olmasına rağmen terör örgütlerine destek vermesinin izah edilemeyeceğini dile getirdi. Trump'ın özel danışmanı Brett McGurk'ün katıldığı oturumu, CHP'li Lütfü Baydar yönetti. Baydar, toplantıyı açarken, “Ülkemde iktidarı demokratik ideallerden sapmakla suçluyorum. Ama ABD, demokratik ideallere öyle aykırı hareket ediyor ki, sıradan bir Türk vatandaşını bile Trump'ın demokratik idealleri temsil ettiğine ikna edemezsiniz” dedi.

‘EVANJELİST FUNDAMENTALİZM'

Trump'ın özel danışmanı McGurk, “Bu geçici bir durum, asıl kalıcı ittifakımız Türkiye'dir. DEAŞ'a yönelik Türkiye'nin verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz” dedi. Katılımcılar Kudüs kararının bölgeye sadece kaos getireceğini ifade ettiler. Konuşmacılar, “DEAŞ'ın istediği de tam böyle bir ortam. Aynı zamanda fundamentalizme karşı mücadele ederken, Evanjelist fundamentalizmi tetikliyorsunuz” dediler. Toplantıda, ABD dışındaki NATO'nun tüm müttefikleri ortak tavır alıp Kudüs kararını kınadı.