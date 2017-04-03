‘Mal varlıkları devlete aktarılsın’

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde FETÖ/PDY'nin işadamları yapılanmasına yönelik soruşturmanın ardından 110 sanık hakkında 84 sayfalık iddianame hazırlandı. Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianame kabul edilirken sanıklar hakkında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezaları istendi. İddianamede, Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sahipleri Ali Takmaklı ve Mehmet Takmaklı’nın mal varlıklarının devlete aktarılmasına karar verilmesi de istendi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın Nazilli’deki iş adamları örgütlenmesine yönelik hazırlanan 110 sanığın yer aldığı 84 sayfalık iddianame Aydın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede sanıkların parasal hareketliliğine ilişkin bilgiler, MASAK raporları, adreslerde yapılan aramalarda el konulan örgütsel dokümanlar ile itirafçı ve gizli tanık ifadeleri yer aldı.

Sanıklar arasında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Nazilli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Recep An ve Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Erturan ile Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sahipleri Ali Takmaklı ve Mehmet Takmaklı’nın isimleri de yer aldı. İddianamede, Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan’ın örgüt üyesi iddia edilen isimlerle yurt dışına giriş- çıkış yaptığı, 2013 oda seçimlerinde Nazilli Aktif Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (NASİAD) kendisini desteklemesi, verilen ifadeler ve ihbarlarında değerlendirilmesi sonucu örgüt üyesi olduğu iddia edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Erturan’ın da itirafçıların ifadesi, örgütün faaliyetleri kapsamında düzenlenen yurt dışı gezilerine katılmış olması göz önüne bulundurularak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddianemede yer aldı. Sanıklar hakkında, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan da TCK’nın 314/2’nci ve TMK 5’inci maddeleri gereğince 7.5-15 yılhapis cezası istendi. İddianamede, Takmaklı kardeşlerin de aralarında bulunduğu sanıkların el konulan mal varlıklarının devlete aktaralımsanıa karar verilmesi de istendi. Davanın ilk duruşmasının 6 Temmuz’da saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.

DHA