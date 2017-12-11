Son Dakika: Nazlı Ilıcak ve Altan Kardeşler için istenen ceza belli oldu

Savcı, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

FETÖ'nün medya yapılanması kapsamında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aralarında Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 7 kişinin yargılandığı davada duruşma savcısı mütalaa verdi. Mütalaa da savcı, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek, Fevzi Yazıcı ve Şükrü Tuğrul Özşengül hakkında “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Savcı, tutuksuz sanık Tibet Sanılman için “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçundan ceza verilmesini talep etti.

FİRARİ SANIKLARIN DOSYASI AYRILMIŞTI

Davanın 19 Eylül’de yapılan 6’ncı duruşmasında firari sanıklar Ekrem Dumanlı, Osman Özsoy, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Abdulkerim Balcı, Bülent Keneş, Faruk Kardıç, Mehmet Kamış, Şemsettin Efe ve Ali Çolak’ın dosyaları ayrılmıştı.