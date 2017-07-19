Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Necmettin öğretmen için canı pahasına bayrağı astı

PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Necmettin Öğretmenin öldürüldüğü yere resmi ile Türk Bayrağı'nı canı pahasına asan şoförün görüntüleri sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.