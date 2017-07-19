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Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Necmettin öğretmen için canı pahasına bayrağı astı

PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Necmettin Öğretmenin öldürüldüğü yere resmi ile Türk Bayrağı'nı canı pahasına asan şoförün görüntüleri sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

23:5119 Temmuz 2017
Gündem
Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Necmettin öğretmen için canı pahasına bayrağı astı
PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Necmettin Öğretmenin öldürüldüğü yere resmi ile Türk Bayrağı'nı canı pahasına asan şoförün görüntüleri sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

Sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, görev yaptığı Urfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı Mahallesi’nden geçen ay memleketi Gümüşhane’ye gitmek için yola çıkmıştı.

Yılmaz’ın otomobili kurşunlanmış ve aracı Pülümür Vadisi’nde yanmış halde bulunmuştu.

Tunceli Valiliği, 12 Temmuz’da Pülümür Çayı’nın kenarında bir erkek cesedi bulunduğunu ve yapılan DNA incelemesi sonucu cesedin Yılmaz’a ait olduğunun kesinleştiğini bildirmişti.

 

İZLENME REKORLARI KIRIYOR

Sosyal medyada yansıyan bir görüntü ise izlenme rekorları kırıyor.

Görüntülerde bir şoförün Necmettin öğretmenin öldürüldüğü yere resmi ile Türk bayrağı astı.

Görüntülerde bayrağı asan şoföre ateş açıldığı görülüyor.

Son güncelleme: 00:0920.07.2017
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