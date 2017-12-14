Necmettin Tahiroğlu kimdir? ASKİ Genel Müdürü görevden alındı

Necmettin Tahiroğlu kimdir? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ASKİ Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu'nu görevden aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ASKİ'nin Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu'nu görevden aldı. Necmetti Tahiroğlu'nun yerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Kınacı getirildi.

ASKİ GENEL MÜDÜRÜ NECMETTİN TAHİROĞLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu olan Necmettin Tahiroğlu 1975 yılında Ankara'da doğdu. İlköğrenimi Kalaba İlköğretim Okulunda, Orta ve Lise Öğrenimini ise Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi ‘nde tamamladı. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Mahalli idareler bölümünü, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü ve Gazikent Hasan Kalyoncu Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı (MBA) tamamladı.

1997 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığında Çalışma hayatına başlayan Tahiroğlu, 2007 yılına kadar kurum içerisinde çeşitli birimlerde görev yapmış olup 2007 yılından itibaren;

2007 – 2009 ASKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı

2009 – 2014 Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı (3 Yıl EGO Genel Müdürlüğü İle Beraber)

2011 – 2016 EGO Genel Müdürü

2016 – ……. ASKİ Genel Müdürü görevlerinde bulunmuştur.

Necmettin Tahiroğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.