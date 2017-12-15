Necmi Kadıoğlu kimdir? İstifa eden Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu kimdir?

AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu istifa etti. Necmi Kadıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında soruları merak ediliyor. Esenyurt Belediye Başkanı daha önce skandal sözleriyle gündeme gelmişti. İşte Necmi Kadıoğlu ile ilgili ayrıntılar...

Esenyurt Belediye Başkanı olan AKP’li Necmi Kadıoğlu görevinden istifa etti. Necmi Kadıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında gibi sorular vatandaş tarafından merak ediliyor. İstifa eden Necmi Kadıoğlu önceki dönemlerde yaptığı skandal açıklamalarla hatırlanıyor. İşte Necmi Kadıoğlu’nun özgçemişi ve eski skandal ifadeleri…

NECMİ KADIOĞLU KİMDİR, NERELİ?

Esenyurt Belediyesi internet sitesinde yer alan özgeçmişine göre Necmi Kadıoğlı, 1954 yılında Gümüşhane’de doğdu. İlkokulu Gümüşhane’de orta, lise ve üniversite eğitimini ise İstanbul’da tamamladı. İş hayatına Gümrük Müşaviri olarak başladı. Mali Müşavir olarak çalıştı. Yurt içinde ve yurt dışında üstdüzey yöneticilik yaptı.

1992-1993 yılları arasında Kağıthane Belediyesi’nde Başkan Danışmanlığı yaptı. 1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Kaynak ve İştirakler Daire Başkanlığı ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu.

28 Mart 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Esenyurt Belediyesi’nde Belediye Başkanı olarak göreve başladı. İyi derecede İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir. Evli ve altı çocuk babasıdır.

NECMİ KADIOĞLU SKANDAL SÖZLERİYLE AKILLARDA KALDI

Esenyurt Belediye Başkanı, referandum panelinde skandal sözler sarf etti. “Siz dik durun, içinizden ‘hayır' çıkartmayın” diyen AKP'li Başkan Necmi Kadıoğlu şu ifadeleri kullandı: “Bizim milletimiz tarihte hiç satıcı olmadı ya ki Abdülaziz'e kadar. Sonra içimize kanı bozuk, sütü bozuklar sızdı. Padişahlarımızı alaşağı ettiler, yıktılar.”

Birgün'de yer alan habere göre Kadıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “10 yılda Osmanlı'yı tarumar ettiler, yıktılar. 1923'te de koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar. Cumhuriyet kuruldu. İçinden ihanet edenler, ejdada hainlik edenler, olunca hayır gelmiyor. Bu milleti, millet yapan değerlere saldırmaya başladılar. Kuran'a, ezana…”

Kadıoğlu, “1950'de tekrar millet kükredi” derken sonrasında “Yeni darbeler oldu Amerika izin vermedi” ifadelerini kullandı.