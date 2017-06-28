Nemden bunalan sulama kanalında serinledi

Antalya'da hissedilen hava sıcaklığı 36 derece, nem oranı yüzde 70'e yükselince bazı vatandaşlar da kanalda serinledi. Vatandaşların yaklaşık 22 kilometre sahil şeridi olan Antalya'da yaşamlarını riske atarak sulama kanalına girmesi şaşkınlık yarattı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Antalya’da, sıcak hava ve yoğun nemden bunalan turistler Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği kentte, nem oranı yüzde 70’e yükseldi. Yoğun nem nedeniyle hissedilen hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü Antalya’da tatilciler denizde serinledi. Bazı vatandaşların denize yakın caddelerde güneşten korunmak için plaj şemsiyesiyle önlem aldığı görüldü. Serinlik arayan bazı vatandaşlar ise tehlikeli olmasına rağmen sulama kanallarında serinlemeyi tercih etti. Kentte denize uzak mahallelerdeki vatandaşlar kanala atlayarak serinledi. (DHA)