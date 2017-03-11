Nerede oy kullanacağım? 2017 YSK sandık sorgulama

Milyonlarca insan 16 Nisan Pazar günü anayasa referandumu için sandığa gidecek. Vatandaşlar referandum öncesi "Nerede oy kullanacağım?" diye merak ediyor.

Milyonlarca insan 16 Nisan Pazar günü anayasa referandumu için sandığa gidecek. Vatandaşlar referandum öncesi "Nerede oy kullanacağım?" diye merak ediyor.

16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa referandumu Türkiye’nin kaderini belirleyecek. Siyasi partiler referandum öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Anket şirketleri vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. YSK ise referandum için seçmen listesini halka duyurmuş fakat vatandaşların nerede oy kullanacağına dair sorgulama sayfasını aktif etmemişti.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Yüksek Seçim Kurulu “Sandık Sorgulama” sayfasını 12 Mart’tan itibaren vatandaşların hizmetine sunacak. Oy kullanacak insanlar hem e-devletten hem de YSK’nın resmi sitesinden T.C Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No gibi bilgileri girerek sorgulama yapabilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

YSK SANDIK SORGULAMA



YSK’DAN UYARI:

“Oy Vermede Kimliğin Tespiti

Sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı(TCKK), Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. (298/87, 91).

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir (298/87).

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.

Ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer (298/87).”