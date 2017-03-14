Türkiye 16 Nisan Pazar günü Anayasa referandumu için sandık başına gidecek. Milyonlarca vatandaş ise "Nerede oy kullanacağım?" diye merak içerisinde...

Nerede oy kullanacağım? 2017 YSK sandık sorgulama nasıl yapılır?

Türkiye 16 Nisan Pazar günü Anayasa referandumu için sandık başına gidecek. Milyonlarca vatandaş ise "Nerede oy kullanacağım?" diye merak içerisinde...

Türkiye siyasi tarihinin en kritik oylamaların biri 16 Nisan 2017’de yapılacak. Anayasa değişikliği referandumunda “Evet veya Hayır” oyu kullanmak için milyonlarca vatandaş sandık başına gidecek. Referandumu bekleyen seçmenlerin “Nerede oy kullanacağım?” sorusunun cevabı bugün YSK tarafından yanıtlanacak.

Oy kullanacağını yeri öğrenebileceğiniz “Seçmen sorgulama” sayfasına aşağıdaki linkten direkt olarak erişebilirsiniz.

YSK SANDIK SORGULAMA

Oy kullanacak vatandaşlar hem e-devletten hem de YSK'nın resmi sitesinden T.C Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No gibi bilgileri girerek sorgulama yapabilecek.

YSK’DAN SON DAKİKA DEĞİŞİKLİĞİ

YSK daha önce 12 Mart’ta sayfayı aktif hale getireceğini açıklamıştı. Yeni yapılan duyuru ile sandık sorgualam tarihi 14 Mart’a alındı. Oy kullanacağınız sandığı ve yerini öğrenmek için 14 Mart 2017 tarihinden sonra tekrar sorgulama yapınız.

Oy Vermede Kimliğin Tespiti

Sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı(TCKK), Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. (298/87, 91).

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir (298/87).

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.

Ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer (298/87).