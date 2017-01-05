Nevşin Mengü zorunlu izne mi çıkartıldı?

CNN Türk Ana Haber sunucusu Nevşin Mengü'nün attığı bir tweet nedeniyle 1 hafta zorunlu izne çıkarıldığı iddia edildi. Mengü bu iddiaları yalanladı.

CNN Türk Ana Haber sunucusu Nevşin Mengü’nün sosyal paylaşım sitesi twitter'dan attığı bir tweet nedeniyle zorunlu izne çıkarıldığı iddia edilmişti. Nevşin Mengü hakkındaki ‘zorunlu izin’ iddiasını yalanladı.

Nevşin Mengü iddialar üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kovulmadım, pazartesi günü yayındayım :)” yazdı. Medyaradar’a da bir açıklama yapan Mengü, “İddialar komik ve gerçeği yansıtmıyor. Sürekli bu tarz iddialar ortaya atılıyor. Bu da onlardan biri. Zorunlu izne ayrılmam gibi bir durum söz konusu değil. Pazartesi günü tekrar ekrandayım. Sadece ben kendi istediğimle birkaç gün izin istedim, o da bazı işlerimi halletmek için hepsi bu kadar” dedi.