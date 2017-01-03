Nevşin Mengü’den Twitter kullanıcısına feci ayar

Nevşin Mengü, sosyal medya kullanıcısına verdiği cevapla yine gündem oldu.

Nevşin Mengü, sosyal medya kullanıcısına verdiği cevapla yine gündem oldu.

Twitter’ı etkin bir şekilde kullanan CNN Türk muhabiri Nevşi Mengü, bir Twitter kullanıcısına verdiği cevapla yine sosyal medyada gündem oldu.

Twitter üzerinden Türkiye’nin dış politikası ile ilgili attığı tweete ilişkin bir kullanıcı “spikerin eline ver kağıdı okusun..bu yazıyı kim verdi eline..” yazarak cevap verdi.

Nevşin Mengü ise, bu yorumun altında kalmayarak, aynı sertlikle bir cevap verdi. Nevşin Mengü, “abi kendi eline verenlerle karıştırdı” diyerek gündem oldu.