Niğde 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

Niğde'de referandum sonuçları ne olacak? AKP'nin MHP'nin desteğini alarak meclisten geçirdiği Anasaya'daki 18 maddenin değişikliği referanduma götürülüyor. 16 Nisan Pazar günü yapılacak 2017 referandum sonuçları açıklandığı zaman haberimizde yer alacak. Peki Türkiye bu değişikliklere evet mi diyecek hayır mı diyecek? Niğde 2017 referandum sonuçlarında ne çıkacak? Niğde daha önceki seçimlerde ne yönde oy kullandı?

Türkiye referandum havasına tamamen girdi. 16 Nisan 2017 referandumu için sayılı gün kaldı. Niğde anayasa referandumu için hangi kararı verecek? Daha önceki referandum da Niğde'nin tercihi evet mi hayır mı oldu? İşte Niğde'nin önceki seçim sonuçları ve referandum sonuçları…

NİĞDE 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Niğde 2010’da gerçekleşen referandumda evet demişti. Niğde referandum sonuçlarına göre, 219502 seçmenden 176309 kişi oy kullanmış, referanduma katılım oranı %82,25 olmuştu.

EVET: % 60.95

HAYIR: % 39.04

NİĞDE 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI

2014’te gerçekleşen seçimlerde Türkiye cumhurbaşkanını seçmişti. Niğde cumhurbaşkanlığı seçimi sunuçları şu şekilde oldu:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 39,70

Recep Tayyip Erdoğan: % 58,92

Selahattin Demirtaş: % 1,38

NİĞDE 2015 SEÇİM SONUÇLARI

2015 Kasım’da gerçekleşen seçimlerde Niğde sonuçları şu şekilde:

AKP: % 57,1

CHP: % 20,4

MHP % 18,8

HDP % 0,7

2017 referandum sonuçları: Türkiye geneli

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