Niğde Vali Yardımcısı Özgür Körükçü hayatını kaybetti

Niğde Vali Yardımcısı Özgür Körükçü, tedavi gördüğü hastanede 42 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesinde ameliyat olan 42 yaşındaki Özgür Körükçü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2014 Ekim ayında Niğde'de Vali yardımcılığı görevine başlayan Körükçü evli ve 1 çocuk babasıydı. Vali yardımcısı Körükçü'nün cenazesi yarın Nevşehir'in Avanos ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

1975 Yılı Nevşehir Avanos doğumlu olan Özgür Körükçü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi’ni bitirdikten sonra 1998 yılında açılan sınavla Kaymakamlık mesleğine adım atmıştı.

Körükçü; sırasıyla Konya-Bozkır,Bursa-Yenişehir,Rize-Çamlıhemşin ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Eskişehir-Günyüzü, Muş-Varto, Bingöl-Genç ve Ordu-Kumru ilçelerinde Kaymakamlık görevlerini yürüttü. 2008 yılı Atama Kararnamesi ile Mersin-Aydıncık İlçesine atandı. 2014 yılında da Niğde Vali Yardımcılığına atanmıştı.