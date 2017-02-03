Nilhan Osmanoğlu, böyle ‘milyoner’ olmak istemiş

Vahdettin'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nun Atatürk ile ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine oturmuştu...

Vahdettin'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nun Atatürk ile ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine oturmuştu...

Vahdettin’in torunu Nilhan Osmanoğlu’nun Atatürk ile ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Osmanoğlu, eleştirilere de “Sultan Abdülhamid in yaptırdığı hastaneler deniz altıları,tüfek mühimmatlar ve ‘Osmanlı halkı’ olmasaydı yarbay Mustafa K. ne yapabilirdi?” diye yanıt verince tartışma konusu oldu. Şimdi de Nilhan Osmanoğlu’nun, “Kim Milyoner İster” yarışmasına katıldığı görüntüler ortaya çıktı. Yarışmada soruları yanıtlandıran Osmanoğlu’nun görüntülerin birçok kez paylaşıldı.