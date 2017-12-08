Nilhan Osmanoğlu’ndan hayali dernek

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu şimdi de hayali bir dernek kurdu. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nda kaydı olmayan derneğin adı var, hedefi var ama kendisi yok.

‘Başkanlık’ sistemine verdiği destek ve “Cumhuriyet canımıza yetti” açıklamasından sonra Suada'yı isteyen Abdülhamit’in torunu Nilhan Osmanoğlu hayali dernek kurdu. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'nda herhangi bir kaydı olmayan Osmanoğlu, ‘Osmanlı ürünleri’ olduğunu iddia ettiği ürünleri pazarladığı sitesinde Nilhan Sultan Enderun Eğitim ve Araştırma Derneği ismine yer veriyor. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'nda herhangi bir kaydı olmayan derneğin varlığını satış yaptığı şirkete sorduk. Firmanın çalışanı böyle bir derneğin var olmadığını söyledi. Olmayan derneğin sitede yer alan bilgilere göre oldukça iddialı hedefleri de bulunuyor.

YARIŞMA DÜZENLEYİP ÖDÜL VERECEK

“Nilhan Sultan Enderun Eğitimi ve Araştırma Derneği olarak biliyoruz ki dünyayı değiştirmek bir insanı eğitmekle başlar” mottosu ile derneğin sitesinde yer alan bazı hedefler ise şöyle:

Nilhan Sultan Enderun Eğitimi ve Araştırma Derneği, eğitim tarihimizde yeri doldurulamayan Enderun Eğitim sistemini araştırıp incelemek ve uygulamak maksadı ile milli ve manevi değerlerine bağlı yönetimi ve üyeleri ile bünyesinde;

– Kuran-ı Kerim, Tefsir, Hadis, Kelam gibi İslami derslerin yanında Osmanlıca, Arapça ve Farsça gibi dil eğitimleri ile Edebiyat, Tarih, Matematik, Coğrafya ve Mantık gibi ilimler öğreterek,

– Osmanlı Devletinin sosyal ve kültürel yapısı göz önüne alınarak, Saray Gelenekleri ve Adabı, Osmanlı Ahlakı ve Ahilik ile ilgili araştırmalar yapıp bu araştırmaların neticesinde bu bilgileri dernek bünyesindeki üyelerle paylaşarak,

– Selçuklu ve Osmanlı devletinden günümüze miras kalan sanat ve kültür hazinelerine sahip çıkarak bu değerlerle ilgili çeşitli eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütüp, Minyatür, Tezhip, Hat Sanatı, Bakırcılık, Naht Sanatı, Sedefkarlık gibi ecdat mirası sanatlarla ilgili kurslar açıp çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetler yürüterek,

– Konferans, seminer, münazara ve panel gibi her türlü ilmi, dini ve kültürel etkinlikler tertip ederek,

– Osmanlı tarihi ve İslami sahalarda yapılan araştırmalara öncelik vermek sureti ile, kitap telif ve tercüme ettirerek neşretmek ve yayın evleri açarak mecmua, dergi ve gazete çıkararak,

– Dini, İlmi, kültürel ve sanatsal çalışmalar ile edebiyat ve tarih sahalarında ödüller vermek ve yarışmalar düzenleyerek, Selçuklu Devletinden Osmanlı Devletine kadar Türk toplumunun benimsediği Türk-İslam ahlak ve şuurunu, bu hazinelerin mirasçısı, Milli ve manevi değerlerine bağlı genç nesillere aktarmak derneğin en mühim amacıdır.

Yaşadığı dünyaya kültürü, eğitim anlayışı, dili, sanatı ve hayat tarzıyla ışık olan ecdadımızın bizlere bıraktığı en büyük servet dünya tarih sayfasında kapladığı bu büyük yerdir.

Adem oğullarının kainata zarar vermek değil, Allah’ın yarattığı en şerefli mahluk olarak yaşadığı çevreye katma değer sağlayarak şereflendirmek gibi bir vazifesi olduğuna inanan derneğimiz tüm hedeflerini bu ideallere ulaşma doğrultusundaki prensipleriyle amaç edinerek yola çıkmıştır.

Çünkü Nilhan Sultan Enderun Eğitimi ve Araştırma Derneği olarak biliyoruz ki dünyayı değiştirmek bir insanı eğitmekle başlar…