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Şişli’deki nişan töreni kabusa döndü! 7 yaralı

Şişli Öğretmenevi'nde yapılan nişan töreninde aileler arasında takı töreni sırasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü; 7 kişi yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile hastaneye gitti.

17:2726 Kasım 2017
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Şişli’deki nişan töreni kabusa döndü! 7 yaralı
Şişli Öğretmenevi'nde yapılan nişan töreninde aileler arasında takı töreni sırasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü; 7 kişi yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Olay, Şişli Öğretmenevi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Kübra ile Mustafa’nın nişan töreninde aile büyükleri arasında takı töreni sırasında tartışma çıktı.

Gelin ve damadın diğer aile bireylerinin de dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü. Tabakların havada uçuştuğu kavgada 7 kişi yaralandı. Öğretmenevi yetkilileri olay yerine polis çağırdı.

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Öğretmenevine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler tarafları ayırdı; aile üyeleri birbirlerinden şikayetçi olmadı. Yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

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Nişan töreni, yaşanan kavga nedeniyle yarıda kaldı.

DHA

Son güncelleme: 17:4326.11.2017
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