Noel Baba, mezarının bulunduğu Demre’de anıldı

Dünyada 'Noel Baba' olarak tanınan Aziz Nikolaos, ölüm yıl dönümünde Antalya'nın Demre ilçesinde mezarının bulunduğu Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde düzenlenen ayinle anıldı.

Dünyada ‘Noel Baba’ olarak tanınan Aziz Nikolaos, ölüm yıl dönümünde Antalya’nın Demre ilçesinde mezarının bulunduğu Aziz Nikolaos Anıt Müzesi’nde düzenlenen ayinle anıldı.

Tüm dünyada ‘Noel Baba’ olarak tanınan, çocukların, denizcilerin ve yoksul genç kızların koruyucusu olarak bilinen, Hıristiyan dünyasının ve dünyanın en önemli azizlerinden biri olarak kabul edilen Aziz Nikolaos için ölüm yıl dönümü kabul edilen 6 Aralık günü mezarının bulunduğu Demre’deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi’ndeki anma ayini yapıldı.

Ayini İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’nden gelen din adamı Hıristomas Kalaycı yönetti. Ayine, Demre’nin Almanya’daki kardeş şehri Elzach’ın Belediye Başkanı Roland Günther Tibi, Demre Belediye Başkanı Ak Partili Süleyman Topcu, İstanbul ve Yunanistan ile değişik ülkelerden gelen din adamlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 kişi katıldı. Ayinde din adamları ve ayine katılanlar İsa Peygamber, barış, dostluk, kardeşlik, savaşların sona ermesi, dünyada açlığın ve yoksulluğun sona ermesi, insanlığın mutluluğu ve dinler arası diyalog için dua etti. Ayin sonunda katılımcılara kutsanmış ekmek ve su ikram edildi.

‘KEMİKLERİNİN BURADA OLMASI VEYA OLMAMASI FARK ETMEMEKTEDİR’

Ayin sonunda Yunanca ve Türkçe konuşma yapan Hıristomas Kalaycı, “Mevsimler döndü. Yine büyük şevkle beklediğimiz Aya Nikola Günü geldi. Yüce tanrı bizlere bu sene de Aya Nikola’nın yürüdüğü avluda yürümeyi, vaaz verdiği kilisede ayin gerçekleştirmeyi nasip etti. Burada, Demre’de bulunurken, son dönemde dilden dile yayılan, gazetelerde genişçe yer bulan Aya Nikola’nın mezarının bulunmuş olabileceği haberlerine değinmeden geçemeyeceğim. Aya Nikola’nın kemiklerinin sürgünde mi, yoksa Demre’de bu civarda mı, hatta kilisenin altında mı olduğu tartışmaları son günlerde iyice arttı. Bu minvalde kesin kanaat belirtmeyi riskli ve hatta tehlikeli bulmaktayım. Çünkü her ne kadar Demre’nin çekiciliğini artırmak amacıyla da olsa, farklı yönde ortaya çıkabilecek bir sonuç zarar verebilir. Halbuki Aziz Nikolaos’ın Myra Episkoposu olarak burada yaşamışlığı kimsenin inkar edemeyeceği ve tüm dünya tarafından kabul edilen bir gerçek olup, Demre’yi tüm dünyada bilinen bir yer yapmaya yeterlidir. Bizler, 23 yıldır bu kutsal mekanda ayin gerçekleştirmekteyiz. Azizin kemiklerinin burada olması veya olmaması fark etmemektedir. Bizler için onun şefaati önemlidir, kilisede ayin olduğu sürece o bizlerledir ve bizleri kutsamaktadır” diye konuştu.

Aziz Nikolaos, Antalya’nın Kaş ilçesi yakınlarındaki Patara Antik Kenti’nde doğmuş, din adamı olarak bugünkü adıyla Demre ilçesine, o günkü adıyla Myra Antik Kenti’ne gelmiş ve genç yaşta piskoposluk makamına ulaşmıştır. Aziz Nikolaos, Myra Antik Kenti’nde yaşamını yitirmiştir. Daha sonra MS 4’üncü yüzyılda Aziz Nikolaos adına yapılan kilisede (bugünkü müze) mezarı bulunmaktadır. DHA