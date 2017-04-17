Nuh Hüseyin Köse: bu karar yok hükmündedir

Yargıçlar Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Hüseyin Köse mühürsüz oyların sayılmasına ilişkin kararı değerlendirdi. Köse, karar için Osmanlıca 'keenlemyekün' anlamına gelen 'yok hükmünde' tabirini kullandı.

Anayasa değişikliği ile ilgili referandum sonuçlarına dair en büyük tartışma, YSK’nın “mühürsüz oyların kabul edileceği” ile ilgili açıklaması etrafında yaşandı. Başta CHP olmak üzere muhalefet bu karar üzerine seçime itiraz etmeye hazırlanırken, YSK ise daha önce de uygulandığını savundu. Yargıçlar Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi ve 6 yıl seçim hakimliği yapmış olan Nuh Hüseyin Köse mühürsüz oyların sayılmasına ilişkin kararı değerlendirdi.

BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Köse mühürsüz oyların geçerli sayılması kararını anlayamadığını ve bir gerekçe bulamadığını söyledi. 6 yıl seçim hakimliği yaptığını söyleyen Köse, kararın hukuka aykırı olduğunu öne sürerek, “YSK yasaya aykırı bir karar veremez. O yüzden karar yok hükmündedir” dedi.

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Ancak Köse, görevi seçimlerin yargı güvencesi altında yapılması olan YSK’nın yüksek yargıçlardan oluşmasından dolayı, karara itiraz edilmesinden bir sonuç alınamayabileceğini söyledi ve ekledi:”Bu karara itiraz edilse bile karar verilirken oylar sonucu değiştiriyor mu ona bakılır. Kaç oyun bundan etkilendiğinin tespit edilmesi zor olduğundan itiraz seçim sonuçlarına sirayet eder mi bilinmez. YSK’nın kararları kesin midir, değil midir, hep tartışmalı olmuştur ama yüksek yargıçlardan oluştuğu için kanaat kesin olduğu yönünde. Bu sebeple bu karar Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruyla bile götürülemez.”