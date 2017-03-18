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Numan Kurtulmuş ve eşinin zor anları! Korumalar yardımlarına yetişti…

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları kapsamında düzenlenen törende ilginç anlar yaşandı. Düzenlenen törene katılan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, o sırada alan gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopterinin inişi esnasında meydana gelen hava akımı dolayısıyla zor anlar yaşadı.
17:5118 Mart 2017
Gündem
Numan Kurtulmuş ve eşinin zor anları! Korumalar yardımlarına yetişti…
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları kapsamında düzenlenen törende ilginç anlar yaşandı. Düzenlenen törene katılan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, o sırada alan gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopterinin inişi esnasında meydana gelen hava akımı dolayısıyla zor anlar yaşadı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları kapsamında Çanakkale Şehitleri Abidesi’nin bulunduğu noktada tören düzenlendi.

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Tören alanına gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, helikopterden inip yürümeye başladı.

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Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın helikopteri piste indi. Helikopterin piste inmesi sırasında oluşturduğu güçlü hava akımı, Kurtulmuş çifti ile Bakan Avcı’ya zor anlar yaşattı.

Kurtulmuş çifti yere doğru çökerken, Bakan Avcı da öne doğru eğildi. Bu sırada yardımlarına korumalar koşup, kollarından tutarak destek oldu.,

DHA

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