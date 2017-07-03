Numan Kurtulmuş’tan çok önemli açıklamalar

Hükümet sözcüsü Bakanlar kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bir soru üzerine CHP'nin Adalet Yürüyüşü'ne değinen Kurtulmuş, kortejin İstanbul'a yaklaştıkça provokasyonlara karşı daha dikkatli olunmasını istirham ettiğini açıkladı.

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Numan Kurtulmuş, “Terör örgütleri hangi güçle saldırırsa saldırsın bu ülkede kazanan onlar değil, milletimiz olacaktır. Bu millete diz çöktüreceklerini düşünebilirler ama terör örgütleri isimleri ne olursa olsun diz çökecekler” ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, “Türkiye’nin Kıbrıs müzakereleri konusunda tavrı açık ve net. Adil bir çözümden yanayız. Hep olumlu hareket ettik ama kalıcı olmayan ve tüm ada halkını içermeyen barışın kurulamayacağını ifade ettik” dedi. Kurtulmuş, “Kıbrıs’ta Türk toplumu garanti altına alınmadan geri adım atmayacak” şeklinde konuştu.

Kurtulmuş’un açıklamalarından satırbaşları…

“Terör örgütünün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun imarına karşı olduklarını, bölge insanının insanlık onuru ile yaşayabilecek bir ortamın oluşturulmasına da karşı olduklarını gösteren bir saldırıdır. Terör örgütleri başından itibaren, korku ile oy almanın peşinde olmuştur. Bu hain saldırı da meşru siyasetin zeminini yok etmek için yapılmış saldırlardır. Bölgede insan onuruna, Türkiye’nin istiklal ve istikbaline karşı yapılmış açık bir saldırı olarak görüyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştirenleri, arkasındaki güçleri açıkça lanetliyoruz. Kazanan milletimiz olacaktır. Türkiye’ye, aziz millete diz çöktürürüz zannedebilirler. Asla Türkiye diz çökmeyecek. Terör örgütleri diz çökecektir. Bir kere daha hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

ALMANYA İLE GERGİNLİK

Almanya ile gerilimler esas itibariyle Almanya’daki siyasi takvim ile ilgilidir. Alman siyasetçiler kendi iç politikalarının amacı olarak Türkiye ve Erdoğan karşıtlığını kullanmaktadırlar. Üretilen gerilimler, Almanya’daki bazı siyasetçiler tarafından üretilmiştir. Biz kendi programımız yaparız, Cumhurbaşkanımız kendi programını yapar. Biz kendi programımız ile ilgiliyiz. Sadece kendi iç siyasetlerini ilgilendiren çıkışlar yapmış olabilirler.

CHP’NİN ADALET YÜRÜYÜŞÜ

Tam da 15 Temmuz’un yıl dönümüne denk gelmiştir. Gönül isterdi ki darbelere karşı, terör örgütlerine karşı hep birlikte yürüyebilseydik. Tam 15 Temmuz öncesi bu yürüyüşün yapılması manidardır. CHP’nin bayrağının altına giren bazı marjinal unsurların kendi siyasetlerini icra etmelerine zemin hazırlamasınlar. Bu yürüyüş keşke FETÖ’ye karşı, PKK’ya karşı DEAŞ’a karşı eli kanlı terör örgütlerine karşı yapılan bir yürüyüş olsaydı. Zamanlama ve terör örgütlerine zemin oluşturması bakımından dikkatle incelenmesi gereken bir yürüyüş. CHP’li yöneticilerin uyanık olmasını istiyoruz. Bölücü terör örgütlerinin derneklerinde konuşma yapan sanatçılar bu yürüyüşe insanları davet ediyor. Özellikle İstanbul’a yaklaştıkça provokasyonlara karşı CHP’li yöneticilerin uyanık olması gerekiyor. Bizim hükümet olarak vazifemiz her hangi bir provokasyonun olmamasıdır. Terör örgütlerinin yer bulmamasını sağlamak CHP’nin boynunun borcudur. Terör artıklarının bu yürüyüşü istismar etmemesi CHP’nin sorumluluğundadır.