Numan Kurtulmuş’tan evlilik programları çıkışı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, duayen gazeteci Emin Çölaşan'ın sıklıkla köşesinde eleştirdiği evlilik programlarını topa tuttu. Kurtulmuş, evlilik programlarını aileyi ortadan kaldıran yıkım programları olarak tanımlayarak "O kadar para kazanıyorlar ki cezaları ödeyip tekrar devam ediyorlar" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, duayen gazeteci Emin Çölaşan'ın sıklıkla köşesinde eleştirdiği evlilik programlarını topa tuttu. Kurtulmuş, evlilik programlarını aileyi ortadan kaldıran yıkım programları olarak tanımlayarak "O kadar para kazanıyorlar ki cezaları ödeyip tekrar devam ediyorlar" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar Korel Termal Otel’de düzenlenen 2’nci İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı’nda konuştu.

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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Aileyi ortadan kaldıracak yıkım programlarının maalesef televizyonlarda da gösterildiğini biliyoruz. Bunlar, Türk örfüne, bizim milletimizin dinine, yaşantısına uymayan hususlar. Ama maalesef haiyane bir şekilde, açık söylüyorum, aileyi tahrip edecek şekilde bu programlar, evlilik programları, televizyonlarda gösteriliyor. RTÜK bir sürü cezalar veriyor. O kadar çok para kazanıyorlar ki, o cezalara rağmen yine aynı melaneti işlemeye devam ediyorlar’ dedi.

‘RTÜK BİR SÜRÜ CEZA VERİYOR AMA O KADAR PARA KAZANIYORLAR Kİ…’

Televizyonda yayınlanan evlilik ve benzeri programları eleştiren Numan Kurtulmuş, söz konusu programların Türk örfüne, dinine, yaşantısına uymadığının altını çizdi. Programların aileler için yıkıcı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Aileyi ortadan kaldıracak yıkım programlarının maalesef televizyonlarda da gösterildiğini biliyoruz. Bunlar, Türk örfüne, bizim milletimizin dinine, yaşantısına uymayan hususlar. Ama maalesef haiyane bir şekilde, açık söylüyorum, aileyi tahrip edecek şekilde bu programlar, evlilik programları, televizyonlarda gösteriliyor. RTÜK bir sürü cezalar veriyor. O kadar çok para kazanıyorlar ki o cezalara rağmen yine aynı melaneti işlemeye devam ediyorlar. Bu ve benzeri programlar bir taraftan, diğer taraftan insanı dinden, diyanetten, Allah’a bağlı olmaktan, kendi geleneklerinden ayıracak bir sürü mesele var. Bütün bunların karşısında Türkiye’de aile hayatının ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığı açıktır. Bunun için Diyanet İşleri Teşkilatı mensuplarının aileyi yeniden güçlendirecek çalışmalar için mutlaka çok ciddi şekilde hareket etmesi gerekiyor. Gerekiyorsa diğer kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği yaparak inşallah ailenin ve kadının güçlendirilmesi için her türlü çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.”

KURTULMUŞ: İMAMLARIMIZ NAMAZ KILDIRMA MEMURU DEĞİLDİR

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar Korel Termal Otel’de düzenlenen 2’nci İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı’nda konuştu. Dünyanın bir tarafında olağanüstü zenginlikler, diğer tarafında ise haksızlık, adaletsizlik, savaş, işgal ve sömürü olduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş, bu durumun gelecek yıllarda tüm dünyayı etkileyeceğini anlattı. Antalya’da bir imamın cemaatın namaza gelmemesi üzerine seralara giderek, serada çalışanlara Kuran öğrettiğini hatırlatan Numan Kurtulmuş, din görevlilerinin çalışma alanının dört duvar içine hapsedilemeyeceğini aktardı.

Kurtulmuş, “İmamlarımız namaz kıldırma memuru değildir, siz müftüler de fetva memurları değilsiniz. Ne müftülüklerimiz ne camilerimiz bizim çalışma alanlarımız, işyerlerimiz değildir. Bizler her birimiz dinin adamı, kendi hayatını dine adamış insanlar olmak mecburiyetindeyiz. Bizim işyerimiz falan yok. Bizim mesuliyetimiz olan devlet memurluğunu icra ettiğimiz bir makamımız yok. Bizim sorumlu olduğumuz alan bütün yer küredir” dedi.

ERKEK GÖREVLİLERE KADINLARI ALKIŞLATTI

Türkiye’de 90 bin cami ve 120 bin din görevlisi olduğunu anlatan Kurtulmuş, camilerin mümkün olduğu kadar açık olması gerektiğini, imamların da gün boyu mahalle, okul, çarşı ve pazarda vakit geçirip geniş kitleye ulaşması gerektiğini vurguladı.

Diyanet İşleri Teşkilatı’nın yüzde 20’sinin kadın olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, kadınların Diyanet İşleri’nde daha fazla temsil edilmesinin şart ve zorunluluk olduğunu söyledi. Kurtulmuş’un sözlerini salondaki kadın din görevlileri alkışlarken, erkeklerden alkışın az gelmesi Numan Kurtulmuş’u güldürdü. Erkek din görevlilerinin bürokratik refleksle alkış oranının az olduğunu söyleyen Kurtulmuş, erkek görevlilerden kadınları bir kez daha alkışlamalarını istedi.

DHA